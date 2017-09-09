Конте: "Полностью контролировали игру"

Антонио Конте Тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда полностью контролировала игру в выездном матче против "Лестера" и вполне могла победить крупнее, чем 1:2.

На протяжении большей части субботнего матча на "Кинг Пауэр" подопечные Конте смотрелись предпочтительнее, в начале второго тайма поведя в счете с перевесом в два гола.

Заработанный и реализованный Джейми Варди пенальти покачнул игру, но лишь слегка и ненадолго — вскоре "синие" вернули себе инициативу и одержали победу, порадовав Антонио.

"Мы должны быть довольны, потому что мы провели хороший матч. Мы играли очень хорошо. Мы полностью контролировали игру и могли забить больше голов".

"Пенальти изменил ситуацию: соперник старался подвергнуть нас давлению, но несмотря на это, мы имели моменты сделать счет крупнее. Это хороший результат и хорошая игра. После международного перерыва не бывает просто", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Лесте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 20:40

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  1. asnural 09.09.2017 20:43 # asnural
    Мората по пояс дерево..верх еще работает, а вот ниже пояса колотушка

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  2. askarko 09.09.2017 20:43 # askarko
    выебем всех

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  3. farot 09.09.2017 20:43 # farot
    Мората, Мората, Мората
    Антонио, Антонио, Антонио

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