"Челси" оказался сильнее "Лестера"
Во встрече двух последних чемпионов Премьер-Лиги "Челси" отпраздновал победу над "Лестером" со счетом 2:1.
По сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе у "лис" появился Ислам Слимани, заменив в нападении Синдзи Окадзаки.
Тренер "синих" Антонио Конте оставил на лавке своих новичков Давиде Дзаппакосту и Данни Дринкуотера, а также выздоровевшего Эдена Азара. В старте Тьемуэ Бакайоко заменил Виллиана.
Первые полчаса матча прошли в невысоком темпе, моменты отсутствовали. Пару раз пытался пробить Альваро Мората, но защитникам "Лестера" удавалось ему помешать.
На 40-й минуте хозяева провели отличную контратаку, в завершении которой Слимани наносил удар с близкого расстояния, но Тибо Куртуа выручил свою команду.
Ответ "Челси" последовал немедленно. Сесар Аспиликуэта выполнил навес на линию вратарской, где Мората ускользнул от Уэса Моргана и неотразимо пробил головой — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Нголо Канте, не встретив никакого сопротивления, нанес бильярдный удар с дистанции в самый угол ворот — 0:2.
"Лисы" были подавлены и не создавали угроз, однако на 61-й минуте "синие" расслабились и позволили сопернику заработать пенальти. Джейми Варди на высокой скорости первым добрался до мяча, нарвавшись на фол со стороны Куртуа, и сам же реализовал 11-метровый — 1:2.
После внезапного гола Варди игра обострилась, однако постепенно "Челси" взял соперника в тиски и принялся нагнетать давление. Пускай гости не забили третий гол, но концовку матча провели очень уверенно, не позволив усомниться в своей победе.
"Лестер" забил случайный гол, который на короткое время оживил игру, но почти весь матч "Челси" выглядел более сильным и более классным коллективом, добившись справедливого результата.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
09.09.2017 19:00
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Питерс-самый красивый игрок ЭйПиЭл, и самый сексуальный.
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У Погбы прича топ.
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МЮ в черном, пиздец наши негры сливаются с формой.
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псдц у Мараты башка топарик.
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И Марат отпраздновал как Торрес?
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Аспи выше всяких похвал. Жаль что в сборной недо оценивают его. Покруче Пике
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Правда что когда матч показывали ман сити - Ливерпуле ! Под словами ПРЯМОЙ ЭФИР еше было написано 18+ !! И комментатор все время говорил что. Детей не допускать к телевизору !!!
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Сосейдж, ну что? МЮ и Ливерпуль разыграют чемпионство?
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Куртуа идиот. За лестер играл
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бл,выше пенс написал что типа колбасники уже слились и.т.д,а нече что все колбасоиди обсуждали игры до их завершения?
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http://cs.nblz.ru/pp/c836620/v836620217/54449/LMdKQlwd1E0.jpg
"базарю, это не пенка, в апл такие не дают" (с) оливер
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Лишь бы не обоcрались и обыграли Сток. Поттеры те еще пuдоры.
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повезло, по игре Лестер не хуже смотрелся. новички Конте никакие, на таких панических покупках в 4ку попасть за везение будет.
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Опять синяя помойка победила. Да что же ты будешь делать с этим Челси. Ну может Арсенал выиграет на Стэмфорд Бридж в следующем туре? Да, ребят? Конечно, выиграет. Это же синяя помойка, хуля там у них выигрывать.
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колбасные чемпики с0со 4 палки вот умора. ору)
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жопакоста невероятный латераль!
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Канте гол праздновал?
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крч поздравлю фанатов синих,хоть и ненавижу щолсе(
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Какие всегда - новость дня ( короли)
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Колбасу загнали обратно под шконарь и залили их там пятью литрами желтой субстанции
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