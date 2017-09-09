"Челси" оказался сильнее "Лестера"

Альваро Мората Во встрече двух последних чемпионов Премьер-Лиги "Челси" отпраздновал победу над "Лестером" со счетом 2:1.

По сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе у "лис" появился Ислам Слимани, заменив в нападении Синдзи Окадзаки.

Тренер "синих" Антонио Конте оставил на лавке своих новичков Давиде Дзаппакосту и Данни Дринкуотера, а также выздоровевшего Эдена Азара. В старте Тьемуэ Бакайоко заменил Виллиана.

Первые полчаса матча прошли в невысоком темпе, моменты отсутствовали. Пару раз пытался пробить Альваро Мората, но защитникам "Лестера" удавалось ему помешать.

На 40-й минуте хозяева провели отличную контратаку, в завершении которой Слимани наносил удар с близкого расстояния, но Тибо Куртуа выручил свою команду.

Ответ "Челси" последовал немедленно. Сесар Аспиликуэта выполнил навес на линию вратарской, где Мората ускользнул от Уэса Моргана и неотразимо пробил головой — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Нголо Канте, не встретив никакого сопротивления, нанес бильярдный удар с дистанции в самый угол ворот — 0:2.

"Лисы" были подавлены и не создавали угроз, однако на 61-й минуте "синие" расслабились и позволили сопернику заработать пенальти. Джейми Варди на высокой скорости первым добрался до мяча, нарвавшись на фол со стороны Куртуа, и сам же реализовал 11-метровый — 1:2.

После внезапного гола Варди игра обострилась, однако постепенно "Челси" взял соперника в тиски и принялся нагнетать давление. Пускай гости не забили третий гол, но концовку матча провели очень уверенно, не позволив усомниться в своей победе.

"Лестер" забил случайный гол, который на короткое время оживил игру, но почти весь матч "Челси" выглядел более сильным и более классным коллективом, добившись справедливого результата.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче



Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 09.09.2017 19:31 # paul-shark
    Питерс-самый красивый игрок ЭйПиЭл, и самый сексуальный.

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  2. paul-shark 09.09.2017 19:30 # paul-shark
    У Погбы прича топ.

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  3. dragonishka 09.09.2017 19:30 # dragonishka
    МЮ в черном, пиздец наши негры сливаются с формой.

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  4. bluehonorcfc9 09.09.2017 19:28 # bluehonorcfc9
    псдц у Мараты башка топарик.

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  5. gringo1990 09.09.2017 19:28 # gringo1990
    И Марат отпраздновал как Торрес?

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  6. gringo1990 09.09.2017 19:27 # gringo1990
    Аспи выше всяких похвал. Жаль что в сборной недо оценивают его. Покруче Пике

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  7. chelsea1983 09.09.2017 19:27 # chelsea1983
    Правда что когда матч показывали ман сити - Ливерпуле ! Под словами ПРЯМОЙ ЭФИР еше было написано 18+ !! И комментатор все время говорил что. Детей не допускать к телевизору !!!

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  8. reeker 09.09.2017 19:25 # reeker
    Сосейдж, ну что? МЮ и Ливерпуль разыграют чемпионство?

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  9. kazchelsea 09.09.2017 19:24 # kazchelsea
    Куртуа идиот. За лестер играл

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  10. sher-liverpool 09.09.2017 19:23 # sher-liverpool
    бл,выше пенс написал что типа колбасники уже слились и.т.д,а нече что все колбасоиди обсуждали игры до их завершения?

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  11. thegodfather 09.09.2017 19:23 # thegodfather
    http://cs.nblz.ru/pp/c836620/v836620217/54449/LMdKQlwd1E0.jpg

    "базарю, это не пенка, в апл такие не дают" (с) оливер

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  12. erevansky 09.09.2017 19:20 # erevansky
    Лишь бы не обоcрались и обыграли Сток. Поттеры те еще пuдоры.

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  13. alexomck 09.09.2017 19:20 # alexomck
    повезло, по игре Лестер не хуже смотрелся. новички Конте никакие, на таких панических покупках в 4ку попасть за везение будет.

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  14. golokante 09.09.2017 19:18 # golokante
    Опять синяя помойка победила. Да что же ты будешь делать с этим Челси. Ну может Арсенал выиграет на Стэмфорд Бридж в следующем туре? Да, ребят? Конечно, выиграет. Это же синяя помойка, хуля там у них выигрывать.

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  15. bezviz 09.09.2017 19:17 # bezviz
    колбасные чемпики с0со 4 палки вот умора. ору)

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  16. kos9k 09.09.2017 19:16 # kos9k
    жопакоста невероятный латераль!

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  17. stefh 09.09.2017 19:15 # stefh
    Канте гол праздновал?

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  18. sher-liverpool 09.09.2017 19:15 # sher-liverpool
    крч поздравлю фанатов синих,хоть и ненавижу щолсе(

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  19. chelsea1983 09.09.2017 19:14 # chelsea1983
    Какие всегда - новость дня ( короли)

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  20. j-silver 09.09.2017 19:14 # j-silver
    Колбасу загнали обратно под шконарь и залили их там пятью литрами желтой субстанции

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