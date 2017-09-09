"Челси" оказался сильнее "Лестера"

Во встрече двух последних чемпионов Премьер-Лиги "Челси" отпраздновал победу над "Лестером" со счетом 2:1.

По сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе у "лис" появился Ислам Слимани, заменив в нападении Синдзи Окадзаки.



Тренер "синих" Антонио Конте оставил на лавке своих новичков Давиде Дзаппакосту и Данни Дринкуотера, а также выздоровевшего Эдена Азара. В старте Тьемуэ Бакайоко заменил Виллиана.



Первые полчаса матча прошли в невысоком темпе, моменты отсутствовали. Пару раз пытался пробить Альваро Мората, но защитникам "Лестера" удавалось ему помешать.



На 40-й минуте хозяева провели отличную контратаку, в завершении которой Слимани наносил удар с близкого расстояния, но Тибо Куртуа выручил свою команду.



Ответ "Челси" последовал немедленно. Сесар Аспиликуэта выполнил навес на линию вратарской, где Мората ускользнул от Уэса Моргана и неотразимо пробил головой — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Нголо Канте, не встретив никакого сопротивления, нанес бильярдный удар с дистанции в самый угол ворот — 0:2.



"Лисы" были подавлены и не создавали угроз, однако на 61-й минуте "синие" расслабились и позволили сопернику заработать пенальти. Джейми Варди на высокой скорости первым добрался до мяча, нарвавшись на фол со стороны Куртуа, и сам же реализовал 11-метровый — 1:2.



После внезапного гола Варди игра обострилась, однако постепенно "Челси" взял соперника в тиски и принялся нагнетать давление. Пускай гости не забили третий гол, но концовку матча провели очень уверенно, не позволив усомниться в своей победе.



"Лестер" забил случайный гол, который на короткое время оживил игру, но почти весь матч "Челси" выглядел более сильным и более классным коллективом, добившись справедливого результата.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче