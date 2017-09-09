Уэлбек помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"
Дубль и результативная передача Данни Уэлбека позволили "Арсеналу" разгромить в домашних стенах "Борнмут" — 3:0.
Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на разгромное поражение от "Ливерпуля", выпустив с первых минут Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Александра Лакасетта, которые заменили Роба Холдинга, Алекса Окслейд-Чемберлена и Алексиса Санчеса.
У "вишенок" лишь Эндрю Сурман поменял Райана Фрэйзера.
Хозяевам "Эмирейтс" удалось реализовать свой первый же момент в матче. На шестой минуте Колашинац промчался по левому флангу, после чего навесил на линию вратарской, откуда Данни Уэлбек изловчился пробить головой с отклонением корпуса назад — 1:0.
В дальнейшем "Арсенал" уверенно контролировал игру, напрочь лишив соперника мяча, и на 27-й минуте вполне закономерно удвоил счет. Лакасетт нанес классный удар с подступов к штрафной площади после короткой передачи Уэлбека — 2:0.
До перерыва счет вполне мог стать разгромным, но голкипер "Борнмута" Асмир Бегович исправил ошибку своего защитника Тайрона Мингса, неосмотрительно отдавшего передачу назад. За весь первый тайм гости так и не нанесли ни одного удара, даже неточного.
На 50-й минуте "канонирам" удалось снять все вопросы об исходе встречи, проведя результативную контратаку. Оказавшись на левом краю штрафной после передачи Аарона Рэмси, Уэлбек классно пробил низом с острого угла — 3:0.
Игра была сделана, и "Арсенал" позволил себе немного расслабиться. Матч хозяева и вовсе завершали вдесятером, поскольку Франсис Кокелен получил травму, а все замены уже были использованы. Однако единственный удар в створ — это все, на что оказались способны "вишенки" за 90 минут.
"Арсенал" одержал яркую победу, которая должна слегка отодвинуть на второй план внутренние разногласия и противоречия. Этот результат определенно улучшит мораль команды после тяжелейших первых недель нового сезона.
"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче
09.09.2017 18:55
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Улугбек - тащер
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бульбик топ!
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Недолго синяя помойка на главной будет))
Счас петухи их опустят)
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Недолго радужная помойка на главной была..... Минут 5, ну а что ещё для радости пидорам нужно...?
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кобзон хорош
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Валидольный матч от пинсов, должны были карать. Шконониры опять на матч проснулись.
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7 Ливерпуль 4 7
Колбасные мочесластцы встали в свою любимую позицию
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Камон сток
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Бакайоко топарь.
Больше всех отборов сделал.
В воздухе больше всех собрал.
Осталось только научиться не передерживать мяч и - пушкаааа
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Голых королей лондона свергнем с трона))
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Немощи потягиваются )) в этом сезоне точно будут бороться за чемпионства
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Орсинал возрождается )
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Браво
Ну
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