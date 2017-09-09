Уэлбек помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"

Дубль и результативная передача Данни Уэлбека позволили "Арсеналу" разгромить в домашних стенах "Борнмут" — 3:0.

Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на разгромное поражение от "Ливерпуля", выпустив с первых минут Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Александра Лакасетта, которые заменили Роба Холдинга, Алекса Окслейд-Чемберлена и Алексиса Санчеса.



У "вишенок" лишь Эндрю Сурман поменял Райана Фрэйзера.



Хозяевам "Эмирейтс" удалось реализовать свой первый же момент в матче. На шестой минуте Колашинац промчался по левому флангу, после чего навесил на линию вратарской, откуда Данни Уэлбек изловчился пробить головой с отклонением корпуса назад — 1:0.



В дальнейшем "Арсенал" уверенно контролировал игру, напрочь лишив соперника мяча, и на 27-й минуте вполне закономерно удвоил счет. Лакасетт нанес классный удар с подступов к штрафной площади после короткой передачи Уэлбека — 2:0.



До перерыва счет вполне мог стать разгромным, но голкипер "Борнмута" Асмир Бегович исправил ошибку своего защитника Тайрона Мингса, неосмотрительно отдавшего передачу назад. За весь первый тайм гости так и не нанесли ни одного удара, даже неточного.



На 50-й минуте "канонирам" удалось снять все вопросы об исходе встречи, проведя результативную контратаку. Оказавшись на левом краю штрафной после передачи Аарона Рэмси, Уэлбек классно пробил низом с острого угла — 3:0.



Игра была сделана, и "Арсенал" позволил себе немного расслабиться. Матч хозяева и вовсе завершали вдесятером, поскольку Франсис Кокелен получил травму, а все замены уже были использованы. Однако единственный удар в створ — это все, на что оказались способны "вишенки" за 90 минут.



"Арсенал" одержал яркую победу, которая должна слегка отодвинуть на второй план внутренние разногласия и противоречия. Этот результат определенно улучшит мораль команды после тяжелейших первых недель нового сезона.



"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче