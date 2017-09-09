Уэлбек помог "Арсеналу" разгромить "Борнмут"

Данни Уэлбек Дубль и результативная передача Данни Уэлбека позволили "Арсеналу" разгромить в домашних стенах "Борнмут" — 3:0.

Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на разгромное поражение от "Ливерпуля", выпустив с первых минут Шкодрана Мустафи, Сеада Колашинаца и Александра Лакасетта, которые заменили Роба Холдинга, Алекса Окслейд-Чемберлена и Алексиса Санчеса.

У "вишенок" лишь Эндрю Сурман поменял Райана Фрэйзера.

Хозяевам "Эмирейтс" удалось реализовать свой первый же момент в матче. На шестой минуте Колашинац промчался по левому флангу, после чего навесил на линию вратарской, откуда Данни Уэлбек изловчился пробить головой с отклонением корпуса назад — 1:0.

В дальнейшем "Арсенал" уверенно контролировал игру, напрочь лишив соперника мяча, и на 27-й минуте вполне закономерно удвоил счет. Лакасетт нанес классный удар с подступов к штрафной площади после короткой передачи Уэлбека — 2:0.

До перерыва счет вполне мог стать разгромным, но голкипер "Борнмута" Асмир Бегович исправил ошибку своего защитника Тайрона Мингса, неосмотрительно отдавшего передачу назад. За весь первый тайм гости так и не нанесли ни одного удара, даже неточного.

На 50-й минуте "канонирам" удалось снять все вопросы об исходе встречи, проведя результативную контратаку. Оказавшись на левом краю штрафной после передачи Аарона Рэмси, Уэлбек классно пробил низом с острого угла — 3:0.

Игра была сделана, и "Арсенал" позволил себе немного расслабиться. Матч хозяева и вовсе завершали вдесятером, поскольку Франсис Кокелен получил травму, а все замены уже были использованы. Однако единственный удар в створ — это все, на что оказались способны "вишенки" за 90 минут.

"Арсенал" одержал яркую победу, которая должна слегка отодвинуть на второй план внутренние разногласия и противоречия. Этот результат определенно улучшит мораль команды после тяжелейших первых недель нового сезона.

"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче



Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 18:55

Количество просмотров Просмотров: 984

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  1. kagawa 09.09.2017 19:26 # kagawa
    Улугбек - тащер

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  2. kos9k 09.09.2017 19:15 # kos9k
    бульбик топ!

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  3. arsenalekc 09.09.2017 19:07 # arsenalekc
    Недолго синяя помойка на главной будет))
    Счас петухи их опустят)

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  4. jekatatarin 09.09.2017 19:05 # jekatatarin
    Недолго радужная помойка на главной была..... Минут 5, ну а что ещё для радости пидорам нужно...?

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  5. kukuruzzo 09.09.2017 19:01 # kukuruzzo
    кобзон хорош

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  6. imf-tau 09.09.2017 19:00 # imf-tau
    Валидольный матч от пинсов, должны были карать. Шконониры опять на матч проснулись.

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  7. j-silver 09.09.2017 18:59 # j-silver
    7 Ливерпуль 4 7

    Колбасные мочесластцы встали в свою любимую позицию

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  8. mata05 09.09.2017 18:59 # mata05
    Камон сток

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  9. sellman 09.09.2017 18:58 # sellman
    Бакайоко топарь.
    Больше всех отборов сделал.
    В воздухе больше всех собрал.

    Осталось только научиться не передерживать мяч и - пушкаааа

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  10. arsenalekc 09.09.2017 18:57 # arsenalekc
    Голых королей лондона свергнем с трона))

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  11. chelsea1983 09.09.2017 18:57 # chelsea1983
    Немощи потягиваются )) в этом сезоне точно будут бороться за чемпионства

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  12. olegxit 09.09.2017 18:56 # olegxit
    Орсинал возрождается )

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  13. staryi-eblan 09.09.2017 18:56 # staryi-eblan
    Браво


    Ну

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