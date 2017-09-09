Клопп не считает удаление Мане справедливым

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его нападающий Садио Мане не заслуживал красную карточку в первом тайме матча против "Манчестер Сити".

По мнению Клоппа, удаление Мане незадолго до перерыва при счете 1:0 стало переломным моментом матча. Вдесятером "красные" практически не имели шансов, пропустив еще четырежды, и Клопп не считает итоговый результат справедливым.



"11 против 11 — это все, что нам было нужно. Мы имели моменты. Первый гол получился необязательным, мы чересчур задержались в обороне и действовали не слишком умно".



"Но определяющим решением для всего матча стала красная карточка. Я не думаю, что она там была, Садио не видел голкипера. Это невезение, случайность. Ты хочешь добраться до мяча, а голкипер выходит из ворот. Надеюсь, люди видят это именно так".



"Рефери был близок к тому, чтобы выгнать меня на трибуны, поэтому я не мог на него повлиять. Я сказал четвертому арбитру, что не считаю это красной карточкой. Надеюсь, травма их голкипера не носит серьезного характера".



"Садио очень переживает по этому поводу, ему тяжело. За свою жизнь я несколько раз проигрывал 5:0, в этом нет ничего классного, но мы не были настолько уж плохи. Никто не вспомнит этого", — цитирует Клоппа BBC.