Гвардиола: "Эдерсон ничего не сломал"

Эдерсон и Садио Мане Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон избежал каких-либо переломов в жестком столкновении с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в субботнем матче команд на "Этихад".

Напомним, Мане получил прямую красную карточку за то, что ногой ударил в лицо бразильского голкипера, покинувшего свою штрафную площадь. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели крупное поражение со счетом 5:0.

Что касается Эдерсона, то он не смог продолжить игру и был унесен с поля на носилках. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что его подопечный избежал серьезных повреждений.

"Доктор говорит, что ничего не сломано. Также он спас нас в первом тайме в эпизоде с Мохамедом Салахом".

"Мане его не видел, он смотрел на мяч, но столкновение вышло жестким. Я не знаю, тянет ли это на красную карточку. Я не обсуждал решение удалить Кайла Уолкера против "Эвертона", поэтому не буду и сейчас", — сообщил Гвардиола Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, травмы, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 17:10

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  1. largo-winch 09.09.2017 17:36 # largo-winch
    https://pp.userapi.com/c7001/v7001427/3948b/syVB3L0T4lc.jpg

    После матча

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  2. skychnie-oboi 09.09.2017 17:25 # skychnie-oboi
    Вот настоящий ММА.А не куйня вроде постановочных боев-шоу с Мак Гришей.

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  3. akadam 09.09.2017 17:19 # akadam
    Автоподстава.

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  4. largo-winch 09.09.2017 17:17 # largo-winch
    удачи.

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