Гвардиола: "Эдерсон ничего не сломал"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон избежал каких-либо переломов в жестком столкновении с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в субботнем матче команд на "Этихад".
Напомним, Мане получил прямую красную карточку за то, что ногой ударил в лицо бразильского голкипера, покинувшего свою штрафную площадь. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели крупное поражение со счетом 5:0.
Что касается Эдерсона, то он не смог продолжить игру и был унесен с поля на носилках. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что его подопечный избежал серьезных повреждений.
"Доктор говорит, что ничего не сломано. Также он спас нас в первом тайме в эпизоде с Мохамедом Салахом".
"Мане его не видел, он смотрел на мяч, но столкновение вышло жестким. Я не знаю, тянет ли это на красную карточку. Я не обсуждал решение удалить Кайла Уолкера против "Эвертона", поэтому не буду и сейчас", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
09.09.2017 17:10
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После матча
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Вот настоящий ММА.А не куйня вроде постановочных боев-шоу с Мак Гришей.
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Автоподстава.
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удачи.
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