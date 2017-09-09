Гвардиола: "Эдерсон ничего не сломал"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон избежал каких-либо переломов в жестком столкновении с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в субботнем матче команд на "Этихад".

Напомним, Мане получил прямую красную карточку за то, что ногой ударил в лицо бразильского голкипера, покинувшего свою штрафную площадь. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели крупное поражение со счетом 5:0.



Что касается Эдерсона, то он не смог продолжить игру и был унесен с поля на носилках. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что его подопечный избежал серьезных повреждений.



"Доктор говорит, что ничего не сломано. Также он спас нас в первом тайме в эпизоде с Мохамедом Салахом".



"Мане его не видел, он смотрел на мяч, но столкновение вышло жестким. Я не знаю, тянет ли это на красную карточку. Я не обсуждал решение удалить Кайла Уолкера против "Эвертона", поэтому не буду и сейчас", — сообщил Гвардиола Sky Sports.