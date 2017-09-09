"Сити" нанес "Ливерпулю" самое крупное поражение при Клоппе
"Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение за время работы Юргена Клоппа в клубе, пропустив пять безответных голов от "Манчестер Сити".
По сравнению с победой над "Борнмутом" тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в состав Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Серхио Агуэро, которые заменили Венсана Компани, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.
В ворота "красных", как и обещал Юрген Клопп, вернулся Симон Миньоле. Трент Александер-Арнольд и Рагнар Клаван придали крепости линии обороны. Алекс Окслейд-Чемберлен расположился в запасе.
Матч начался в высоком темпе, обе команды сразу же стремились к чужим воротам. Однако хозяева сумели отметиться лишь парой дальних ударов, с которыми справился Симон Миньоле, а гости ответили неудачной попыткой Роберто Фирмино на дальней штанге замкнуть кросс Джордана Хендерсона.
По прошествии 24 минут счет был открыт. Кевин Де Брюйне из центрального круга своей передачей словно масло ножом разрезал центр обороны "Ливерпуля", выведя Агуэро один на один. Серхио обошел Миньоле и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.
Вскоре Эдерсон и Миньоле совершили по хорошему сейву. Бразилец не позволил отличиться Мохамеду Салаху, а бельгиец отразил удар практически в упор Агуэро.
На 37-й минуте "красные" остались вдесятером. Мане высоко поднятой ногой попал в лицо Эдерсону за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. Голкипер "горожан" на носилках покинул поле, уступив свое место Клаудио Браво.
Пауза, вынужденная длительным оказанием медицинской помощи Эдерсону, негативно сказалась на концентрации гостей. В компенсированное к первому тайму время Габриэль Жезус забил два гола, но если первый был отменен из-за офсайда, то во втором случае нападающий "Сити" по всем правилам замкнул навес с левого фланга от Де Брюйне — 2:0.
В перерыве Клопп произвел свою первую замену, выпустив Окслейд-Чемберлена вместо потерявшегося на поле Салаха. Второй тайм "Ливерпуль" начал обнадеживающе, но уже на 53-й минуте Агуэро снова поразил ворота Миньоле — правда, из офсайда. Впрочем, уже в следующей атаке Серхио и Жезус выскочили вдвоем на Симона, и Габриэль хладнокровно отправил мяч в сетку — 3:0.
В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, предпочитая не рисковать и не ошибаться. "Красным" вдесятером было очень тяжело, мяч у них совершенно не держался. Концовка матча прошла неторопливо, однако еще пару голов в исполнении хозяев зрители увидели.
На 77-й минуте появившийся на замену Лерой Сане с угла вратарской поразил ближний угол ворот после прострела Бенжамена Менди — 4:0. А уже в компенсированное время Сане классно пробил с дистанции — 5:0.
"Сити" отпраздновал убедительную победу, и можно сказать, что судьба матча была решена еще в первом тайме. Оставшись вдесятером, "Ливерпуль" получил гол "в раздевалку", после чего уже не имел никаких шансов.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
09.09.2017 16:35
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Пока Лестер шаблонно играет, что с Челси, что с МЮ - 10 минут атак на старте тайма, потом жесткий прессинг и деф. Чисто пытаются подловить на несобранности.
В итоге под занавес тайма получают палку с навеса.
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пацаны, а сколько там голов у солянки?
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Мората своей игрой ну очень Тореса напоминает - топ приобретение у синяков.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги, а также красную карточку нападающему Садио Мане.
«У нас было всё, что нужно при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление. В этом эпизоде Садио не видел голкипера. Это был несчастный случай. Надеюсь, люди видят этот эпизод таким, каким он на самом деле был.
Судья был близок к тому, чтобы удалить меня со скамейки запасных. Я сказал резервному рефери, что столкновение Мане с вратарём не заслуживало красной карточки. Надеюсь, Эдерсон не получил серьёзной травмы. Это несчастный случай. Нога Мане не была поднята высоко, а голкипер головой вперёд шёл на мяч. Садио расстроен по поводу этого эпизода. Для него это тяжело.
У меня в жизни несколько раз случались поражения со счётом 0:5. Это не круто. Сегодня мы играли не так уж плохо, но никто об этом и не вспомнит», — цитирует Клоппа BBC Sport.
мда уж, колбаса вся по ходу далбаёбы .
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шпоры ваще хуев попутали?
вперед эве. сравнивать!
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Все идет по плану.
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синие, убедительная просьба не поленитесь отписать пару ласковых во все возможные контакты чердака после матча. более уе6ищного комментатора сложно представить.
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Посмотрим как вы дома у Лестера сыграете. Ничего, Азарчик вернётся, пизда всем настанет.
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Август кончился и кейн забил
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мне бака оч нравится.
х3 о чем шима пишет, меня устраивает его игра
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Чердак к Морате приебался ))
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ах ах ах
Моратик как раз для футбола 19 века
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Чердак пздц дол6ае6....Игуаин....да блеать...
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Игуаин был главным нападающим, а Мората игроком подмены. (с)
Как же я ору с этого дауна
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а теперь представьте если бы мората перешел в мю
ахахахаааа
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Окропил Жору Ипотеку, лiл. Ну почему именно эту гнилую рожу ставят через раз на матчи пенсов (
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3 гола. 2 гп. Батя всея АПЛ
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Мората топпппп
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опять Аспи навесил топово. Какой же бист
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6ляя он создан для навесов, как он хорош в навесах, да этож пздц, разницу делает,Мората ты гений (:
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