"Сити" нанес "Ливерпулю" самое крупное поражение при Клоппе

"Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение за время работы Юргена Клоппа в клубе, пропустив пять безответных голов от "Манчестер Сити".

По сравнению с победой над "Борнмутом" тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в состав Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Серхио Агуэро, которые заменили Венсана Компани, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.



В ворота "красных", как и обещал Юрген Клопп, вернулся Симон Миньоле. Трент Александер-Арнольд и Рагнар Клаван придали крепости линии обороны. Алекс Окслейд-Чемберлен расположился в запасе.



Матч начался в высоком темпе, обе команды сразу же стремились к чужим воротам. Однако хозяева сумели отметиться лишь парой дальних ударов, с которыми справился Симон Миньоле, а гости ответили неудачной попыткой Роберто Фирмино на дальней штанге замкнуть кросс Джордана Хендерсона.



По прошествии 24 минут счет был открыт. Кевин Де Брюйне из центрального круга своей передачей словно масло ножом разрезал центр обороны "Ливерпуля", выведя Агуэро один на один. Серхио обошел Миньоле и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.



Вскоре Эдерсон и Миньоле совершили по хорошему сейву. Бразилец не позволил отличиться Мохамеду Салаху, а бельгиец отразил удар практически в упор Агуэро.



На 37-й минуте "красные" остались вдесятером. Мане высоко поднятой ногой попал в лицо Эдерсону за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. Голкипер "горожан" на носилках покинул поле, уступив свое место Клаудио Браво.



Пауза, вынужденная длительным оказанием медицинской помощи Эдерсону, негативно сказалась на концентрации гостей. В компенсированное к первому тайму время Габриэль Жезус забил два гола, но если первый был отменен из-за офсайда, то во втором случае нападающий "Сити" по всем правилам замкнул навес с левого фланга от Де Брюйне — 2:0.



В перерыве Клопп произвел свою первую замену, выпустив Окслейд-Чемберлена вместо потерявшегося на поле Салаха. Второй тайм "Ливерпуль" начал обнадеживающе, но уже на 53-й минуте Агуэро снова поразил ворота Миньоле — правда, из офсайда. Впрочем, уже в следующей атаке Серхио и Жезус выскочили вдвоем на Симона, и Габриэль хладнокровно отправил мяч в сетку — 3:0.



В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, предпочитая не рисковать и не ошибаться. "Красным" вдесятером было очень тяжело, мяч у них совершенно не держался. Концовка матча прошла неторопливо, однако еще пару голов в исполнении хозяев зрители увидели.



На 77-й минуте появившийся на замену Лерой Сане с угла вратарской поразил ближний угол ворот после прострела Бенжамена Менди — 4:0. А уже в компенсированное время Сане классно пробил с дистанции — 5:0.



"Сити" отпраздновал убедительную победу, и можно сказать, что судьба матча была решена еще в первом тайме. Оставшись вдесятером, "Ливерпуль" получил гол "в раздевалку", после чего уже не имел никаких шансов.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче