"Сити" нанес "Ливерпулю" самое крупное поражение при Клоппе

Серхио Агуэро и Габриэль Жезус "Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение за время работы Юргена Клоппа в клубе, пропустив пять безответных голов от "Манчестер Сити".

По сравнению с победой над "Борнмутом" тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в состав Джона Стоунса, Кайла Уолкера и Серхио Агуэро, которые заменили Венсана Компани, Рахима Стерлинга и Бернарду Силву.

В ворота "красных", как и обещал Юрген Клопп, вернулся Симон Миньоле. Трент Александер-Арнольд и Рагнар Клаван придали крепости линии обороны. Алекс Окслейд-Чемберлен расположился в запасе.

Матч начался в высоком темпе, обе команды сразу же стремились к чужим воротам. Однако хозяева сумели отметиться лишь парой дальних ударов, с которыми справился Симон Миньоле, а гости ответили неудачной попыткой Роберто Фирмино на дальней штанге замкнуть кросс Джордана Хендерсона.

По прошествии 24 минут счет был открыт. Кевин Де Брюйне из центрального круга своей передачей словно масло ножом разрезал центр обороны "Ливерпуля", выведя Агуэро один на один. Серхио обошел Миньоле и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.

Вскоре Эдерсон и Миньоле совершили по хорошему сейву. Бразилец не позволил отличиться Мохамеду Салаху, а бельгиец отразил удар практически в упор Агуэро.

На 37-й минуте "красные" остались вдесятером. Мане высоко поднятой ногой попал в лицо Эдерсону за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку. Голкипер "горожан" на носилках покинул поле, уступив свое место Клаудио Браво.

Пауза, вынужденная длительным оказанием медицинской помощи Эдерсону, негативно сказалась на концентрации гостей. В компенсированное к первому тайму время Габриэль Жезус забил два гола, но если первый был отменен из-за офсайда, то во втором случае нападающий "Сити" по всем правилам замкнул навес с левого фланга от Де Брюйне — 2:0.

В перерыве Клопп произвел свою первую замену, выпустив Окслейд-Чемберлена вместо потерявшегося на поле Салаха. Второй тайм "Ливерпуль" начал обнадеживающе, но уже на 53-й минуте Агуэро снова поразил ворота Миньоле — правда, из офсайда. Впрочем, уже в следующей атаке Серхио и Жезус выскочили вдвоем на Симона, и Габриэль хладнокровно отправил мяч в сетку — 3:0.

В дальнейшем "горожане" уверенно контролировали игру, предпочитая не рисковать и не ошибаться. "Красным" вдесятером было очень тяжело, мяч у них совершенно не держался. Концовка матча прошла неторопливо, однако еще пару голов в исполнении хозяев зрители увидели.

На 77-й минуте появившийся на замену Лерой Сане с угла вратарской поразил ближний угол ворот после прострела Бенжамена Менди — 4:0. А уже в компенсированное время Сане классно пробил с дистанции — 5:0.

"Сити" отпраздновал убедительную победу, и можно сказать, что судьба матча была решена еще в первом тайме. Оставшись вдесятером, "Ливерпуль" получил гол "в раздевалку", после чего уже не имел никаких шансов.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 16:35

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 09.09.2017 17:53 # imf-tau
    Пока Лестер шаблонно играет, что с Челси, что с МЮ - 10 минут атак на старте тайма, потом жесткий прессинг и деф. Чисто пытаются подловить на несобранности.
    В итоге под занавес тайма получают палку с навеса.

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  2. thegodfather 09.09.2017 17:53 # thegodfather
    пацаны, а сколько там голов у солянки?

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  3. merphi 09.09.2017 17:53 # merphi
    Мората своей игрой ну очень Тореса напоминает - топ приобретение у синяков.

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  4. up 09.09.2017 17:53 # up
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги, а также красную карточку нападающему Садио Мане.

    «У нас было всё, что нужно при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление. В этом эпизоде Садио не видел голкипера. Это был несчастный случай. Надеюсь, люди видят этот эпизод таким, каким он на самом деле был.

    Судья был близок к тому, чтобы удалить меня со скамейки запасных. Я сказал резервному рефери, что столкновение Мане с вратарём не заслуживало красной карточки. Надеюсь, Эдерсон не получил серьёзной травмы. Это несчастный случай. Нога Мане не была поднята высоко, а голкипер головой вперёд шёл на мяч. Садио расстроен по поводу этого эпизода. Для него это тяжело.

    У меня в жизни несколько раз случались поражения со счётом 0:5. Это не круто. Сегодня мы играли не так уж плохо, но никто об этом и не вспомнит», — цитирует Клоппа BBC Sport.
    мда уж, колбаса вся по ходу далбаёбы .

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  5. thegodfather 09.09.2017 17:52 # thegodfather
    шпоры ваще хуев попутали?
    вперед эве. сравнивать!

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  6. billy-talent 09.09.2017 17:52 # billy-talent
    Все идет по плану.

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  7. multazar 09.09.2017 17:51 # multazar
    синие, убедительная просьба не поленитесь отписать пару ласковых во все возможные контакты чердака после матча. более уе6ищного комментатора сложно представить.

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  8. golokante 09.09.2017 17:50 # golokante
    Посмотрим как вы дома у Лестера сыграете. Ничего, Азарчик вернётся, пизда всем настанет.

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  9. mata05 09.09.2017 17:49 # mata05
    Август кончился и кейн забил

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  10. thegodfather 09.09.2017 17:47 # thegodfather
    мне бака оч нравится.
    х3 о чем шима пишет, меня устраивает его игра

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  11. paul-shark 09.09.2017 17:46 # paul-shark
    Чердак к Морате приебался ))

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  12. uzi-vuitton 09.09.2017 17:46 # uzi-vuitton
    ах ах ах
    Моратик как раз для футбола 19 века

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  13. chelsealondon 09.09.2017 17:46 # chelsealondon
    Чердак пздц дол6ае6....Игуаин....да блеать...

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  14. farot 09.09.2017 17:46 # farot
    Игуаин был главным нападающим, а Мората игроком подмены. (с)
    Как же я ору с этого дауна

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  15. thegodfather 09.09.2017 17:45 # thegodfather
    а теперь представьте если бы мората перешел в мю


    ахахахаааа

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  16. budun 09.09.2017 17:44 # budun
    Окропил Жору Ипотеку, лiл. Ну почему именно эту гнилую рожу ставят через раз на матчи пенсов (

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  17. ba-29 09.09.2017 17:44 # ba-29
    3 гола. 2 гп. Батя всея АПЛ

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  18. edchelsea 09.09.2017 17:44 # edchelsea
    Мората топпппп

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  19. farot 09.09.2017 17:43 # farot
    опять Аспи навесил топово. Какой же бист

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  20. wymkentski 09.09.2017 17:43 # wymkentski
    6ляя он создан для навесов, как он хорош в навесах, да этож пздц, разницу делает,Мората ты гений (:

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