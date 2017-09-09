Куман больше не видит "Эвертон" в первой четверке

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что больше не считает "ирисок" претендентами на место в четверке.

Несмотря на то, что продажа Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед" принесла "Эвертону" 75 миллионов фунтов, "ириски" не смогли найти замену бельгийцу, который в прошлом сезоне отличился 25 раз.



Попытки заполучить Оливье Жиру из "Арсенала" не увенчались успехом, поэтому теперь Куман не считает свою команду претендентом на место в четверке.



"Даже купив бомбардира, нам пришлось бы нелегко. Да, мы купили нескольких талантливых игроков, но мы потеряли 25 голов после ухода Ромелу Лукаку. Игроки вроде Кальверта-Льюина и Сандро Рамиреса получат больше шансов себя проявить, но не забывайте, что одному 20 лет, а другому - 21".



"В конце концов это Премьер-Лига, а не детский футбол. Мы купили хороших игроков, но им всем нужно время для адаптации и прогресса. Вот почему я разочарован, что мы упустили нашу цель №1", - цитирует Кумана The Guardian.