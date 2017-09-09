Конте предупредил "Челси" насчет трансферов
Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что к следующему лету клуб должен выработать план по трансферам.
Как известно, Конте остался жутко недоволен трансферной кампанией "Челси" этим летом. Чтобы не повторять прежних ошибок, Антонио посоветовал заранее подготовиться к селекции через год.
"Если вы составили правильный план, то вам не придется ждать окончания трансферного окна. Если вы дожидаетесь последних дней лета, разумеется, у вас будут проблемы".
"Если вы составили программу, четкий план действий, вы может продать игроков когда-угодно. Если вы решили, что тот или иной игрок останется, значит, он останется до закрытия трансферного окна. Менять решение нельзя ни в коем случае", - цитирует Конте Daily Mirror.
09.09.2017 15:00
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что он несет? будто мало игроков купили...
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кто сидит, переводит и анализирует у фапла? конте хотел сказать про закрытие то.
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Учит руководство "жить". Далеко пойдет.
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