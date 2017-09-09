Конте предупредил "Челси" насчет трансферов

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что к следующему лету клуб должен выработать план по трансферам.

Как известно, Конте остался жутко недоволен трансферной кампанией "Челси" этим летом. Чтобы не повторять прежних ошибок, Антонио посоветовал заранее подготовиться к селекции через год.



"Если вы составили правильный план, то вам не придется ждать окончания трансферного окна. Если вы дожидаетесь последних дней лета, разумеется, у вас будут проблемы".



"Если вы составили программу, четкий план действий, вы может продать игроков когда-угодно. Если вы решили, что тот или иной игрок останется, значит, он останется до закрытия трансферного окна. Менять решение нельзя ни в коем случае", - цитирует Конте Daily Mirror.