Конте предупредил "Челси" насчет трансферов

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что к следующему лету клуб должен выработать план по трансферам.

Как известно, Конте остался жутко недоволен трансферной кампанией "Челси" этим летом. Чтобы не повторять прежних ошибок, Антонио посоветовал заранее подготовиться к селекции через год.

"Если вы составили правильный план, то вам не придется ждать окончания трансферного окна. Если вы дожидаетесь последних дней лета, разумеется, у вас будут проблемы".

"Если вы составили программу, четкий план действий, вы может продать игроков когда-угодно. Если вы решили, что тот или иной игрок останется, значит, он останется до закрытия трансферного окна. Менять решение нельзя ни в коем случае", - цитирует Конте Daily Mirror.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2017 15:00

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  1. bysaturn 09.09.2017 15:42 # bysaturn
    что он несет? будто мало игроков купили...

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  2. nurbolat 09.09.2017 15:28 # nurbolat
    кто сидит, переводит и анализирует у фапла? конте хотел сказать про закрытие то.

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  3. mindandsoul 09.09.2017 15:09 # mindandsoul
    Учит руководство "жить". Далеко пойдет.

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  4. cfc000000 09.09.2017 15:02 # cfc000000
    Не до работает до след.года. уволят после Карабаха

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