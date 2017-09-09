Моуриньо не будет копировать стиль "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет копировать чемпионский стиль "Челси" ради победы в Премьер-Лиге.

После успеха Антонио Конте в прошлом сезоне Особенный не устает напоминать, что итальянец выиграл титул, используя крайне прагматичную тактику и полагаясь исключительно на контратаки.



Моуриньо понимает, что такой стиль дает наибольшие шансы на победу в Премьер-Лиге, но прибегать к нему будет только от случая к случаю. Жозе пообещал: "Юнайтед" будет играть в зрелищной манере.



"Если взглянуть на чемпионов Премьер-Лиги последних лет, то они не играли в атакующий футбол. Они показывали оборонительный футбол и полагались на контратаки".



"Если судить по результатам, то это облегчает путь к победе. Но мы стараемся играть, учитывая качества наших игроков. Мы стараемся играть в атакующей манере, но победа остается для нас главной целью".



"Если в каком-то матче нам придется сыграть в оборонительный футбол, чтобы победить, мы сделаем это. Например, если "Стоук" запрессингует нас и будет доминировать, мы постараемся сыграть прагматично".



"Если вы спросите, сыграем ли мы с семь защитниками - пятеркой защитников и двумя опорниками - то, разумеется, нет. Но если соперник будет владеть преимуществом, мы постараемся сыграть на результат", - цитирует Моуриньо ESPN.