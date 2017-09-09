Моуриньо не будет копировать стиль "Челси"

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет копировать чемпионский стиль "Челси" ради победы в Премьер-Лиге.

После успеха Антонио Конте в прошлом сезоне Особенный не устает напоминать, что итальянец выиграл титул, используя крайне прагматичную тактику и полагаясь исключительно на контратаки.

Моуриньо понимает, что такой стиль дает наибольшие шансы на победу в Премьер-Лиге, но прибегать к нему будет только от случая к случаю. Жозе пообещал: "Юнайтед" будет играть в зрелищной манере.

"Если взглянуть на чемпионов Премьер-Лиги последних лет, то они не играли в атакующий футбол. Они показывали оборонительный футбол и полагались на контратаки".

"Если судить по результатам, то это облегчает путь к победе. Но мы стараемся играть, учитывая качества наших игроков. Мы стараемся играть в атакующей манере, но победа остается для нас главной целью".

"Если в каком-то матче нам придется сыграть в оборонительный футбол, чтобы победить, мы сделаем это. Например, если "Стоук" запрессингует нас и будет доминировать, мы постараемся сыграть прагматично".

"Если вы спросите, сыграем ли мы с семь защитниками - пятеркой защитников и двумя опорниками - то, разумеется, нет. Но если соперник будет владеть преимуществом, мы постараемся сыграть на результат", - цитирует Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2017 14:00

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  1. cheltenham 09.09.2017 14:22 # cheltenham
    Не быть вам чемпионами

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  2. rap-woiska 09.09.2017 14:20 # rap-woiska
    Например, если "Стоук" запрессингует нас и будет доминировать"
    в таком случае всей красной помойке расход нужно ловить

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  3. januzaj00 09.09.2017 14:10 # januzaj00
    С таким составом, который обладает мю, глупо будет играть в автобус конте

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  4. stepan-jam-boss 09.09.2017 14:10 # stepan-jam-boss
    Слова мужчины. Не то что парик Контекс укравший модель игры у Ван Гала

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  5. fc-oil 09.09.2017 14:07 # fc-oil
    Какой у пенсов может быть стиль? Как играли в автобус, так и сейчас играют. Пять защитников, два опорника и Азар.

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  6. chelsea-69 09.09.2017 14:02 # chelsea-69
    Типо майнд геймз

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