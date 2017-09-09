Моуриньо не будет копировать стиль "Челси"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет копировать чемпионский стиль "Челси" ради победы в Премьер-Лиге.
После успеха Антонио Конте в прошлом сезоне Особенный не устает напоминать, что итальянец выиграл титул, используя крайне прагматичную тактику и полагаясь исключительно на контратаки.
Моуриньо понимает, что такой стиль дает наибольшие шансы на победу в Премьер-Лиге, но прибегать к нему будет только от случая к случаю. Жозе пообещал: "Юнайтед" будет играть в зрелищной манере.
"Если взглянуть на чемпионов Премьер-Лиги последних лет, то они не играли в атакующий футбол. Они показывали оборонительный футбол и полагались на контратаки".
"Если судить по результатам, то это облегчает путь к победе. Но мы стараемся играть, учитывая качества наших игроков. Мы стараемся играть в атакующей манере, но победа остается для нас главной целью".
"Если в каком-то матче нам придется сыграть в оборонительный футбол, чтобы победить, мы сделаем это. Например, если "Стоук" запрессингует нас и будет доминировать, мы постараемся сыграть прагматично".
"Если вы спросите, сыграем ли мы с семь защитниками - пятеркой защитников и двумя опорниками - то, разумеется, нет. Но если соперник будет владеть преимуществом, мы постараемся сыграть на результат", - цитирует Моуриньо ESPN.
09.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
Не быть вам чемпионами
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Например, если "Стоук" запрессингует нас и будет доминировать"
в таком случае всей красной помойке расход нужно ловить
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С таким составом, который обладает мю, глупо будет играть в автобус конте
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Слова мужчины. Не то что парик Контекс укравший модель игры у Ван Гала
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Какой у пенсов может быть стиль? Как играли в автобус, так и сейчас играют. Пять защитников, два опорника и Азар.
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Типо майнд геймз
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