Гвардиола: "Только глупцы держат Агуэро на лавке"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал себя глупцом за то, что держит нападающего Серхио Агуэро на скамейке запасных.
С приходом Габриэля Жезуса в январе аргентинец потерял постоянное место в составе "Сити". В последнем матче перед международной паузой - против "Борнмута" - Агуэро появился на поле только во втором тайме.
Отъезд в сборную Аргентины также не принес Серхио хороших новостей: оба матча - с Уругваем и Венесуэлой - нападающий провел на скамейке.
Тем не менее, Гвардиола уверен, что справедливо относится к игроку, который забил самый важный гол в современной истории "Сити". Себя же и Хорхе Сампаоли Пеп назвал глупцами.
"С Агуэро все в порядке. Он не появился на поле только потому, что играет за двух глупых тренеров. Это единственная причина, почему он не сыграл".
"Мы не сомневаемся в таланте Серхио, но нам нужно управлять составом, который составлен из 21 игрока. Мы должны справедливо относиться к каждому".
"Когда Серхио не играет, это еще не значит, что я им недоволен. Я уже давно не ребенок, чтобы принимать импульсивные решения. Я отец троих детей. Я просто стараюсь быть честным с тем, во что я верю", - сообщил Гвардиола Sky Sports.
09.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Что такое несет этот шарлатан?
Верните Пеллегрини, у него и Агуэро и Де Брюйне играли топово. Этот же шарлатан уже 500 миллионов спустил на всяких Браво.
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Пеп Гвардиола назвал себя глупцом
Я уже давно не ребенок...
Я отец троих детей.
во что я верю", - сообщил Гвардиола Sky Sports.
Причем тут Агуэро? ))
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foxmscs ты что ебу дал?!
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что ты, блять, такое несешь?
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Сам себя обоссал.Гений!
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удачи
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