Гвардиола: "Только глупцы держат Агуэро на лавке"

Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал себя глупцом за то, что держит нападающего Серхио Агуэро на скамейке запасных.

С приходом Габриэля Жезуса в январе аргентинец потерял постоянное место в составе "Сити". В последнем матче перед международной паузой - против "Борнмута" - Агуэро появился на поле только во втором тайме.

Отъезд в сборную Аргентины также не принес Серхио хороших новостей: оба матча - с Уругваем и Венесуэлой - нападающий провел на скамейке.

Тем не менее, Гвардиола уверен, что справедливо относится к игроку, который забил самый важный гол в современной истории "Сити". Себя же и Хорхе Сампаоли Пеп назвал глупцами.

"С Агуэро все в порядке. Он не появился на поле только потому, что играет за двух глупых тренеров. Это единственная причина, почему он не сыграл".

"Мы не сомневаемся в таланте Серхио, но нам нужно управлять составом, который составлен из 21 игрока. Мы должны справедливо относиться к каждому".

"Когда Серхио не играет, это еще не значит, что я им недоволен. Я уже давно не ребенок, чтобы принимать импульсивные решения. Я отец троих детей. Я просто стараюсь быть честным с тем, во что я верю", - сообщил Гвардиола Sky Sports.




Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 09.09.2017 14:11 # fc-oil
    Что такое несет этот шарлатан?
    Верните Пеллегрини, у него и Агуэро и Де Брюйне играли топово. Этот же шарлатан уже 500 миллионов спустил на всяких Браво.

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  2. scouser2005 09.09.2017 14:06 # scouser2005
    Пеп Гвардиола назвал себя глупцом
    Я уже давно не ребенок...
    Я отец троих детей.
    во что я верю", - сообщил Гвардиола Sky Sports.


    Причем тут Агуэро? ))

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  3. largo-winch 09.09.2017 13:19 # largo-winch
    foxmscs ты что ебу дал?!

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  4. vyrentz 09.09.2017 13:09 # vyrentz
    что ты, блять, такое несешь?

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  5. morata9 09.09.2017 13:04 # morata9
    Сам себя обоссал.Гений!

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  6. mancunia-planet 09.09.2017 13:01 # mancunia-planet
    удачи

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