Гвардиола: "Только глупцы держат Агуэро на лавке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал себя глупцом за то, что держит нападающего Серхио Агуэро на скамейке запасных.

С приходом Габриэля Жезуса в январе аргентинец потерял постоянное место в составе "Сити". В последнем матче перед международной паузой - против "Борнмута" - Агуэро появился на поле только во втором тайме.



Отъезд в сборную Аргентины также не принес Серхио хороших новостей: оба матча - с Уругваем и Венесуэлой - нападающий провел на скамейке.



Тем не менее, Гвардиола уверен, что справедливо относится к игроку, который забил самый важный гол в современной истории "Сити". Себя же и Хорхе Сампаоли Пеп назвал глупцами.



"С Агуэро все в порядке. Он не появился на поле только потому, что играет за двух глупых тренеров. Это единственная причина, почему он не сыграл".



"Мы не сомневаемся в таланте Серхио, но нам нужно управлять составом, который составлен из 21 игрока. Мы должны справедливо относиться к каждому".



"Когда Серхио не играет, это еще не значит, что я им недоволен. Я уже давно не ребенок, чтобы принимать импульсивные решения. Я отец троих детей. Я просто стараюсь быть честным с тем, во что я верю", - сообщил Гвардиола Sky Sports.