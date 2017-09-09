Конте назвал "нелепыми" слухи насчет несостоявшегося перехода Баркли
Наставник "Челси" Антонио Конте назвал "нелепыми" слухи о несостоявшемся трансфере полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.
Согласно слухам в прессе, в заключительный день летнего трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги были в шаге от приобретения Баркли, однако в последний момент Росс передумал и решил остаться на "Гудисон Парк".
Экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон объяснил резкую перемену настроения Баркли тем, что Конте не захотел разговаривать с англичанином и даже отключил свой телефон. Однако Антонио считает подобные заявления чушью.
"Во-первых, я хочу сказать вам, что мне не нравится говорить об игроках из других команд, потому что это неуважительно".
"Но то, что я читал в прессе по этому поводу, было нелепо. Нелепо, и точка. Вот вам мое мнение по этому вопросу", — цитирует Конте Sky Sports.
09.09.2017 12:00
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Изи возьмем зимой, когда прежнюю форму наберет!
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никто незвонил обосонаму физруку кому он нуженкроме всякх далбичей да жопакост
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Когда пытаешься отстирать парик от мочи
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дополнительное инфа для тугодоходящих скумеров и ггунеров которые после вью баркли, все еще не поняли этого
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пиздят ириски, и не краснеют.
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