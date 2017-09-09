Конте назвал "нелепыми" слухи насчет несостоявшегося перехода Баркли

Наставник "Челси" Антонио Конте назвал "нелепыми" слухи о несостоявшемся трансфере полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

Согласно слухам в прессе, в заключительный день летнего трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги были в шаге от приобретения Баркли, однако в последний момент Росс передумал и решил остаться на "Гудисон Парк".



Экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон объяснил резкую перемену настроения Баркли тем, что Конте не захотел разговаривать с англичанином и даже отключил свой телефон. Однако Антонио считает подобные заявления чушью.



"Во-первых, я хочу сказать вам, что мне не нравится говорить об игроках из других команд, потому что это неуважительно".



"Но то, что я читал в прессе по этому поводу, было нелепо. Нелепо, и точка. Вот вам мое мнение по этому вопросу", — цитирует Конте Sky Sports.