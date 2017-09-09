Конте назвал "нелепыми" слухи насчет несостоявшегося перехода Баркли

Росс Баркли Наставник "Челси" Антонио Конте назвал "нелепыми" слухи о несостоявшемся трансфере полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

Согласно слухам в прессе, в заключительный день летнего трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги были в шаге от приобретения Баркли, однако в последний момент Росс передумал и решил остаться на "Гудисон Парк".

Экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон объяснил резкую перемену настроения Баркли тем, что Конте не захотел разговаривать с англичанином и даже отключил свой телефон. Однако Антонио считает подобные заявления чушью.

"Во-первых, я хочу сказать вам, что мне не нравится говорить об игроках из других команд, потому что это неуважительно".

"Но то, что я читал в прессе по этому поводу, было нелепо. Нелепо, и точка. Вот вам мое мнение по этому вопросу", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Баркли, Конте, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 12:00

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  1. cheltenham 09.09.2017 12:30 # cheltenham
    Изи возьмем зимой, когда прежнюю форму наберет!

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  2. qwertyinho 09.09.2017 12:26 # qwertyinho
    никто незвонил обосонаму физруку кому он нуженкроме всякх далбичей да жопакост

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  3. pautinho 09.09.2017 12:15 # pautinho
    Когда пытаешься отстирать парик от мочи

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  4. ravi 09.09.2017 12:04 # ravi
    дополнительное инфа для тугодоходящих скумеров и ггунеров которые после вью баркли, все еще не поняли этого

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  5. fc-zenit 09.09.2017 12:02 # fc-zenit
    пиздят ириски, и не краснеют.

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