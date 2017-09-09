Венгер верит, что "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После неудачного старта сезона и сокрушительного поражения от "Ливерпуля" в преддверии международной паузы (4:0) многие поспешили вычеркнуть "канониров" из числа претендентов на титул — преждевременно, как считает Венгер.



"Верю ли я, что мы будем претендентами на титул? Да. Почему нет? Мы сыграли только три матча — включая два выездных. Хорошо, мы проиграли "Ливерпулю", однако ситуация может очень хорошо и очень быстро преобразиться. Некоторые команды, которых считают новыми фаворитами, находятся не в лучшем положении, чем мы".



"Да, я думаю, мы достаточно сильны для завоевания титула. Сильнее, чем в прошлом сезоне? Думаю, это зависит от того, о каком периоде сезона идет речь. В прошлом сезоне у нас были контрастные периоды".



"Мы должны показать, что можно становиться лучше, оставаясь вместе и развиваясь вместе. В прошлом году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии. Мы знаем, что в этом году нужно выступить лучше", — цитирует Венгера The Guardian.