Венгер верит, что "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
После неудачного старта сезона и сокрушительного поражения от "Ливерпуля" в преддверии международной паузы (4:0) многие поспешили вычеркнуть "канониров" из числа претендентов на титул — преждевременно, как считает Венгер.
"Верю ли я, что мы будем претендентами на титул? Да. Почему нет? Мы сыграли только три матча — включая два выездных. Хорошо, мы проиграли "Ливерпулю", однако ситуация может очень хорошо и очень быстро преобразиться. Некоторые команды, которых считают новыми фаворитами, находятся не в лучшем положении, чем мы".
"Да, я думаю, мы достаточно сильны для завоевания титула. Сильнее, чем в прошлом сезоне? Думаю, это зависит от того, о каком периоде сезона идет речь. В прошлом сезоне у нас были контрастные периоды".
"Мы должны показать, что можно становиться лучше, оставаясь вместе и развиваясь вместе. В прошлом году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии. Мы знаем, что в этом году нужно выступить лучше", — цитирует Венгера The Guardian.
09.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
Жирный троллинг фанатов
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Некоторые команды, которых считают новыми фаворитами, находятся не в лучшем положении, чем мы".
Кто из команд ниже Арсенала фаворит то?))
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Женскую.
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Премьер Лигу спутал с Чемпионшипом
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болеет
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пора усыплять, старик поехал
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Он вообще тронулся
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ну хватит уже внегре, не смешно уже даже, маразматик старый
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Пошел на куй
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и еще одна класека от Венгера
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In Arsene we trust!
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Он уже давно в это верит
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Верим, Арсен!
Верим
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