Венгер верит, что "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После неудачного старта сезона и сокрушительного поражения от "Ливерпуля" в преддверии международной паузы (4:0) многие поспешили вычеркнуть "канониров" из числа претендентов на титул — преждевременно, как считает Венгер.

"Верю ли я, что мы будем претендентами на титул? Да. Почему нет? Мы сыграли только три матча — включая два выездных. Хорошо, мы проиграли "Ливерпулю", однако ситуация может очень хорошо и очень быстро преобразиться. Некоторые команды, которых считают новыми фаворитами, находятся не в лучшем положении, чем мы".

"Да, я думаю, мы достаточно сильны для завоевания титула. Сильнее, чем в прошлом сезоне? Думаю, это зависит от того, о каком периоде сезона идет речь. В прошлом сезоне у нас были контрастные периоды".

"Мы должны показать, что можно становиться лучше, оставаясь вместе и развиваясь вместе. В прошлом году мы набрали 75 очков и выиграли Кубок Англии. Мы знаем, что в этом году нужно выступить лучше", — цитирует Венгера The Guardian.



Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 870

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Последние комментарии:




  1. pauk 09.09.2017 12:43 # pauk
    Жирный троллинг фанатов

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  2. johnny1905 09.09.2017 12:27 # johnny1905
    Некоторые команды, которых считают новыми фаворитами, находятся не в лучшем положении, чем мы".

    Кто из команд ниже Арсенала фаворит то?))

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  3. ensiferum 09.09.2017 12:04 # ensiferum
    Женскую.

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  4. asnural 09.09.2017 11:53 # asnural
    Премьер Лигу спутал с Чемпионшипом

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  5. speedwagon-ars 09.09.2017 11:38 # speedwagon-ars
    болеет

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  6. gio 09.09.2017 11:38 # gio
    пора усыплять, старик поехал

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  7. alex7301 09.09.2017 11:26 # alex7301
    Он вообще тронулся

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  8. vtp 09.09.2017 11:20 # vtp
    ну хватит уже внегре, не смешно уже даже, маразматик старый

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  9. mikears 09.09.2017 11:18 # mikears
    Пошел на куй

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  10. thespur 09.09.2017 11:14 # thespur
    и еще одна класека от Венгера

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  11. paul-shark 09.09.2017 11:13 # paul-shark
    In Arsene we trust!

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  12. kaseta 09.09.2017 11:06 # kaseta
    Он уже давно в это верит

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  13. gidro-met 09.09.2017 11:02 # gidro-met
    Верим, Арсен!

    Верим

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