Моуриньо огорчен решением Перейры уйти из "Юнайтед" в аренду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике решение полузащитника Андреаса Перейры уйти в аренду в "Валенсию".

Перейра находится в системе "красных дьяволов" с 16 лет, но с момента своего дебюта в 2014 году сыграл лишь 13 матчей за первую команду.



Вместе с тем Моуриньо активно наигрывал 21-летнего бразильца во время предсезонных матчей, надеясь, что Андреас будет сражаться за место в составе. Однако Перейра подвел своего тренера и в заключительный день испанского трансферного окна присоединился к "Валенсии".



"Андреас самостоятельно решил уйти в аренду. Это решение, с которым я не согласен, и я не считаю, что так будет лучше для него".



"Это решение слегка расстраивает меня, потому что он обладает потенциалом находится здесь и сражаться за свое место, сражаться за шансы и быть игроком "Манчестер Юнайтед".



"В его решении можно увидеть как стремление молодого игрока играть каждый уикенд, так и то, что он не готов столкнуться с трудностями, ведь играть в полузащите у "Манчестер Юнайтед" сложно".



"Ты должен быть готов сражаться за свое место, и я слегка расстроен. Но что поделать, это его решение, и у него есть долгосрочный контракт. Кроме того, у нас есть опция, чтобы вернуть его 1 января, поэтому ситуация под контролем, это никакая не драма", — цитирует Моуриньо Sky Sports.