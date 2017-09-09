Клопп: "Коутиньо не сделал ничего непростительного — он хотел перейти не в "Эвертон"
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Филиппе Коутиньо не сделал "ничего непростительного", захотев уйти в "Барселону".
Минувшим летом "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.
Клопп уверен, что у 25-летнего бразильца не возникнет проблем с интеграцией назад в команду, из которой он хотел уйти, и за которую он еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне. По мнению Юргена, партнеры с пониманием отнесутся к поведению Коутиньо.
"Думаете, у кого-нибудь возникли с этим проблемы? Да большинство из них являются друзьями много лет. Никаких проблем. Мы разговаривали об этом, и команда воспринимает эту ситуацию совершенно нормально. Это очень важно для всех нас".
"Уверен на 100 процентов, когда тобой интересуется "Барселона", никто не скажет тебе: "Ты потерял разум, зачем ты хочешь уйти туда?"
"Каждый хотя бы немного понимает эту ситуацию, думая: "Хорошо, ведь это "Барселона". Это не так, что он захотел перейти в "Эвертон". Тогда было бы по-другому. "Эвертон" тоже замечательный клуб, но ситуация была бы другой".
"Это было не самое простое время, но таково трансферное окно, и это единственное время, когда игроки и клубы могут совершать трансферы. Насколько я понимаю, ничего непростительного не произошло. Все нормально. Подобное происходит не первый раз в истории и не последний", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
09.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
Как же хорошо что только у Аристократов нету крыс и унижателей клубного достоинства какие стали уже все клубы в Англии)! Которые в пиковом возрасте желали бы уйти на повышение!) Чего стоит только один Роналду сбежавший из позорного Манчестера, или же маскерано с суаресом и кавтинью теперь) поистину Англию портят такие клубы как гейсенал, скам и сливер!
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Ниче, след летом перейдёт. Сотку бы получить и збс.
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Как бы игроки не сетовали двойные стандарты... Хотя Сако не хотел уходить в другой клуб , вроде бы.
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Сако показательно выставил, перед Коутом пресмыкается. пуси.
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хахах) Клопп-топ зажигает)
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Это не так, что он захотел перейти в "Эвертон"....Клоп топише)))))
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полюбовно
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