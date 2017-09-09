Клопп: "Коутиньо не сделал ничего непростительного — он хотел перейти не в "Эвертон"

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Филиппе Коутиньо не сделал "ничего непростительного", захотев уйти в "Барселону".

Минувшим летом "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.

Клопп уверен, что у 25-летнего бразильца не возникнет проблем с интеграцией назад в команду, из которой он хотел уйти, и за которую он еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне. По мнению Юргена, партнеры с пониманием отнесутся к поведению Коутиньо.

"Думаете, у кого-нибудь возникли с этим проблемы? Да большинство из них являются друзьями много лет. Никаких проблем. Мы разговаривали об этом, и команда воспринимает эту ситуацию совершенно нормально. Это очень важно для всех нас".

"Уверен на 100 процентов, когда тобой интересуется "Барселона", никто не скажет тебе: "Ты потерял разум, зачем ты хочешь уйти туда?"

"Каждый хотя бы немного понимает эту ситуацию, думая: "Хорошо, ведь это "Барселона". Это не так, что он захотел перейти в "Эвертон". Тогда было бы по-другому. "Эвертон" тоже замечательный клуб, но ситуация была бы другой".

"Это было не самое простое время, но таково трансферное окно, и это единственное время, когда игроки и клубы могут совершать трансферы. Насколько я понимаю, ничего непростительного не произошло. Все нормально. Подобное происходит не первый раз в истории и не последний", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. cap26 09.09.2017 10:05 # cap26
    Как же хорошо что только у Аристократов нету крыс и унижателей клубного достоинства какие стали уже все клубы в Англии)! Которые в пиковом возрасте желали бы уйти на повышение!) Чего стоит только один Роналду сбежавший из позорного Манчестера, или же маскерано с суаресом и кавтинью теперь) поистину Англию портят такие клубы как гейсенал, скам и сливер!

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  2. paul-shark 09.09.2017 09:52 # paul-shark
    Ниче, след летом перейдёт. Сотку бы получить и збс.

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  3. halamadrid94 09.09.2017 09:26 # halamadrid94
    Как бы игроки не сетовали двойные стандарты... Хотя Сако не хотел уходить в другой клуб , вроде бы.

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  4. pauk 09.09.2017 09:20 # pauk
    Сако показательно выставил, перед Коутом пресмыкается. пуси.

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  5. largo-winch 09.09.2017 09:09 # largo-winch
    хахах) Клопп-топ зажигает)

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  6. pamirbarkhorog 09.09.2017 09:08 # pamirbarkhorog
    Это не так, что он захотел перейти в "Эвертон"....Клоп топише)))))

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  7. dallaslp 09.09.2017 09:07 # dallaslp
    полюбовно

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