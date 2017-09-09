Клопп: "Коутиньо не сделал ничего непростительного — он хотел перейти не в "Эвертон"

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник Филиппе Коутиньо не сделал "ничего непростительного", захотев уйти в "Барселону".

Минувшим летом "красные" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Коутиньо, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере.



Клопп уверен, что у 25-летнего бразильца не возникнет проблем с интеграцией назад в команду, из которой он хотел уйти, и за которую он еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне. По мнению Юргена, партнеры с пониманием отнесутся к поведению Коутиньо.



"Думаете, у кого-нибудь возникли с этим проблемы? Да большинство из них являются друзьями много лет. Никаких проблем. Мы разговаривали об этом, и команда воспринимает эту ситуацию совершенно нормально. Это очень важно для всех нас".



"Уверен на 100 процентов, когда тобой интересуется "Барселона", никто не скажет тебе: "Ты потерял разум, зачем ты хочешь уйти туда?"



"Каждый хотя бы немного понимает эту ситуацию, думая: "Хорошо, ведь это "Барселона". Это не так, что он захотел перейти в "Эвертон". Тогда было бы по-другому. "Эвертон" тоже замечательный клуб, но ситуация была бы другой".



"Это было не самое простое время, но таково трансферное окно, и это единственное время, когда игроки и клубы могут совершать трансферы. Насколько я понимаю, ничего непростительного не произошло. Все нормально. Подобное происходит не первый раз в истории и не последний", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.