Окслейд-Чемберлен рассматривал только вариант с "Ливерпулем"
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что рассматривал только вариант с "Ливерпулем", собираясь покинуть "Арсенал".
Минувшим летом Алекс отказался от нового контракта с "канонирами" и отверг еще более выгодное предложение "Челси", отправившись в мерсисайдский клуб по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.
24-летний англичанин признается, что решение покинуть "Арсенал" далось ему тяжело, однако "Ливерпуль" был единственным местом, куда он хотел отправиться.
"В первую очередь мне было тяжело решиться уйти из "Арсенала". Это было единственной по-настоящему тяжелой вещью для меня, над которой я долго раздумывал. Однако "Ливерпуль" был единственным вариантом для меня, где мне хотелось бы играть".
"Команда и общее ощущение от этого футбольного клуба показались мне правильными. Думаю, у "Ливерпуля" впереди удивительные вещи, особенно при этом тренере. Поэтому я почувствовал, что для меня будет правильно попытаться стать частью этого. Я рад, что получил эту возможность", — сообщил Sky Sports.
09.09.2017 08:00
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Последние комментарии:
негр много болтает. иди тренируйся мля
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Кстати , местные далбаебы и прочье отродье ноулайферов , если хотите доказать , что способны на что-то чуть больше , чем дебильные
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нахуй он тогда с Контексом по поводу позиции общался?
какие же все футболеры пиздаболы. Казалось бы дело было всего неделю назад, а он уже в уши новым фанатам ссыт
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Сколько этот топарь может ссать на щ0льси?
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