"Арсенал" лишился своего трансферного гуру
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер лишился своего ближайшего соратника Дику Лоу, который отвечал в клубе за согласование трансферов и обсуждение новых контрактов с игроками.
Слухи о том, что трансферный гуру "канониров" может покинуть клуб, появились еще в феврале. Неопределенность с будущим Дика, фактически исполнявшего обязанности спортивного директора на протяжении восьми последних лет, связывали с неясной ситуацией вокруг нового контракта Венгера.
И хотя в мае Венгер продлил свой контракт на два года, Лоу все же решил покинуть "Арсенал". Как сообщает The Telegraph, Дик завершит свой работу в лондонском клубе в конце месяца, после чего вернется на родину в США.
Достоверно известно, что Лоу находился в очень близких отношениях с Венгером. За все эти годы Дик привел на "Эмирейтс" многих игроков, включая Петра Чеха, Месута Озила и Александра Лакасетта.
09.09.2017 07:00
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Последние комментарии:
некромант на фото расстроен или рад?хрен поймешь этих педофилов
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Херовый гуру
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Все ссут на аснл.
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