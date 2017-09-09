"Арсенал" лишился своего трансферного гуру

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер лишился своего ближайшего соратника Дику Лоу, который отвечал в клубе за согласование трансферов и обсуждение новых контрактов с игроками.

Слухи о том, что трансферный гуру "канониров" может покинуть клуб, появились еще в феврале. Неопределенность с будущим Дика, фактически исполнявшего обязанности спортивного директора на протяжении восьми последних лет, связывали с неясной ситуацией вокруг нового контракта Венгера.

И хотя в мае Венгер продлил свой контракт на два года, Лоу все же решил покинуть "Арсенал". Как сообщает The Telegraph, Дик завершит свой работу в лондонском клубе в конце месяца, после чего вернется на родину в США.

Достоверно известно, что Лоу находился в очень близких отношениях с Венгером. За все эти годы Дик привел на "Эмирейтс" многих игроков, включая Петра Чеха, Месута Озила и Александра Лакасетта.



Метки Арсенал, Лоу

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1661

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. askarko 09.09.2017 08:27 # askarko
    некромант на фото расстроен или рад?хрен поймешь этих педофилов

    (ответить)

  2. heyoung 09.09.2017 07:49 # heyoung
    Херовый гуру

    (ответить)

  3. fc-zenit 09.09.2017 07:01 # fc-zenit
    Все ссут на аснл.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: