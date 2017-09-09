"Арсенал" лишился своего трансферного гуру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер лишился своего ближайшего соратника Дику Лоу, который отвечал в клубе за согласование трансферов и обсуждение новых контрактов с игроками.

Слухи о том, что трансферный гуру "канониров" может покинуть клуб, появились еще в феврале. Неопределенность с будущим Дика, фактически исполнявшего обязанности спортивного директора на протяжении восьми последних лет, связывали с неясной ситуацией вокруг нового контракта Венгера.



И хотя в мае Венгер продлил свой контракт на два года, Лоу все же решил покинуть "Арсенал". Как сообщает The Telegraph, Дик завершит свой работу в лондонском клубе в конце месяца, после чего вернется на родину в США.



Достоверно известно, что Лоу находился в очень близких отношениях с Венгером. За все эти годы Дик привел на "Эмирейтс" многих игроков, включая Петра Чеха, Месута Озила и Александра Лакасетта.