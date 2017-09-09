4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 9 сентября семью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30



Матч на "Этихад" обещает стать праздником атакующего футбола — по крайней мере, на это рассчитывают зрители. Обе команды традиционно уязвимы в обороне, но в атаке великолепны. Впрочем, в этом сезоне "Манчестер Сити" еще не раззабивался, оформив только пять голов в трех первых матчах. При Юргене Клоппе "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал "горожанам" — три победы и одна ничья.



Капитан "Сити" Венсан Компани приехал с небольшой травмой икроножной мышцы из сборной Бельгии и в субботу не сыграет. Кайл Уолкер возвращается после дисквалификации, а Рахим Стерлинг к оной только приступает.



"Ливерпуль" отправился на этот выезд без Филиппе Коутиньо, который все еще нуждается в тренировках. Готов к дебюту приобретенный у "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен. Натаниэль Клайн и Адам Лаллана тяжело травмированы.



АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 17:00



Двухнедельная международная пауза не принесла успокоения поклонникам "Арсенала" — поражение 4:0 от "Ливерпуля" все еще свежо в памяти. Арсен Венгер не смог утешить своих фанатов на трансферном рынке, а сохранение Алексиса Санчеса против воли самого игрока, как кажется, может принести больше вреда, чем пользы. "Борнмут" все еще находится без единого очка в этом сезоне, хотя показывает довольно обнадеживающую игру. "Канониры" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "вишенками", потеряв очки лишь в сентябре на "Виталити Стэдиум" (3:3).



В лазарете "Арсенала" остается лишь Санти Касорла. Джек Уилшир продолжает набирать форму с помощью тренировок.



Капитан "Борнмут" Саймон Фрэнсис оправился после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил два последних матча.



БРАЙТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 17:00



"Брайтон" пока не освоился в Премьер-Лиге и по-прежнему находится в поисках своей первой победы и первого гола после выхода в элиту. Однако команда Криса Хьютона выглядит далеко не безнадежно и вдобавок на сей раз играет дома. Тренеру "Вест Бромвича" Тони Пьюлису остается надеяться, что его подопечные не растеряли форму, которую они демонстрировали до международной паузы. В рамках высшего дивизиона "ласточки" еще никогда не побеждали "дроздов" — пять ничьих и три поражения.



После небольших болячек оправились нападающие "Брайтона" Гленн Мюррей и Томер Хемед, но Иззи Браун, Берам Кайал, Стив Сидвелл и Сэм Болдок все еще отсутствуют. Эсекьель Скелотто надеется дебютировать за свой новый клуб.



"Вест Бромвичу" предстоит оценить состояние своих новичков в лице Кирана Гиббса и Гжегожа Крыховяка. Гарет Макаули лишь недавно возобновил тренировки и играть еще не готов. Хэл Робсон-Кану по-прежнему дисквалифицирован.



ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Тоттенхэм" терял очки в обоих домашних матчах этого сезона, и если выезд на "Гудисон Парк" не завершится победой, то будет в пору говорить, что команда Маурисио Почеттино неудачно начала новый сезон. Не менее амбициозный "Эвертон" находится по соседству и тоже надеется избежать невыразительного старта. В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "ириски" ни разу не выиграли.



Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен возвращается после дисквалификации. Джордан Пикфорд и Дэви Классен оправились после травм.



"Тоттенхэм" может задействовать в матче своих новичков Сержа Орье и Фернандо Льоренте. Киран Триппьер снова здоров, но Данни Роуз, Виктор Ваньяма, Эрик Ламела и Жорж-Кевин Нкуду все еще вне игры.



ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 17:00



Так совпало, что дебютировать за "Челси" полузащитнику Данни Дринкуотеру предстоит в матче против "Лестера", игроком которого он являлся еще на прошлой неделе. И хотя "лисы" набрали лишь три очка в трех первых поединках нового сезона, каждый раз они выглядели очень достойно, что обещает "синим" тяжелейший выезд. "Лестер" проиграл 11 из 13 последних встреч с "Челси" с учетом всех соревнований, одержав лишь одну победу.



Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо залечил палец стопы. Рвется в бой новичок Александар Драгович. Роберт Хут и Висенте Иборра недавно покинули лазарет.



Тренер "Челси" Антонио Конте может рассчитывать на новичков Давиде Дзаппакосту с Данни Дринкуотером, а также на выздоровевшего Эдена Азара.



САУТГЕМПТОН — УОТФОРД 17:00



К матчу на "Сент Мэри" обе команды подходят с идентичными показателями — по одной победе и две ничьи. Кроме того, "Саутгемптон" и "Уотфорд" уже по два раза сыграли "на ноль". В очном противостоянии они постараются определить, кто из них лучше на данной стадии сезона. В семи последних встречах соперников в рамках чемпионата "святые" ни разу не уступили, одержав четыре победы.



Свой первый матч за "Саутгемптон" в этом сезоне может сыграть защитник Виргил Ван Дейк. Рвется в бой и его соотечественник Уэсли Худт.



Лазарет "Уотфорда" покинули защитники Юнес Кабул и Дарил Янмат. Хосе Холебас снова доступен после дисквалификации. Себастьяну Предлю и Роберто Перейре предстоит фитнес-тест.



СТОУК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



После трех туров "Манчестер Юнайтед" является единственной командой в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом. Подопечные Жозе Моуриньо забили больше всех (10) и до сих пор не пропустили. "Стоуку" придется потрудиться, чтобы нарушить столь впечатляющую статистику, однако против "Арсенала" "гончары" уже доказали, что умеют остро контратаковать, при этом надежно действуя в обороне. После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" не одержали ни одной победы в четырех выездах к "Стоуку" в рамках Премьер-Лиги.



"Стоук" потерял с травмой спины своего капитана Райана Шаукросса, на месте которого готов сыграть Кевин Виммер.



В лазарете "Юнайтед" остаются Маркос Рохо, Эшли Янг и Златан Ибрагимович, но Люк Шоу уже вовсю тренируется.