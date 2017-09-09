Почеттино предупредил Орье насчет дисциплины

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что предупредил своего новичка Сержа Орье насчет обязательного соблюдения дисциплины.

В заключительный день летнего трансферного окна "шпоры" завершили приобретение Орье у ПСЖ за 23 миллиона фунтов. Этот переход стал возможен после того, как был снят иммиграционный запрет для Сержа на посещение Британии.



Соответствующему запрету 24-летний ивуариец в свое время был подвергнут за то, что получил условный срок за нападение на офицера полиции. Водились за Орье и другие грехи, однако Почеттино подобного поведения не потерпит.



"Я (в шутку) сказал ему: "Я убью тебя". Я ударю его головой в лицо".



"Думаю, он все понял, мы долго разговаривали. Он очень хорошо знает, каковы наши правила, и что мы ожидаем от него — не только от него, но и от каждого игрока в плане соблюдения дисциплины".



"Нам нужно сохранить созданную нами динамику. Я доверяю ему. Я уверен, что он сможет быть успешен здесь и помочь команде добиться желаемых целей".



"Когда ты встречаешься с новыми людьми, то всегда начинаешь оценивать их лишь со дня вашего знакомства. Я начал оценивать его отсюда, потому что прежде не был с ним знаком. Думаю, для него самого это тоже новая глава в его жизни", — цитирует Почеттино Sky Sports.