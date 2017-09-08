"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Накануне

Четвертый тур чемпионата Англии по футболу подарит нам матч команд, которых считают реальными претендентами на чемпионский титул — на стадионе "Этихад" "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы будет принимать "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Вашему вниманию анонс матча, которым откроется английский футбольный уикенд.





Манчестер Сити



"Манчестер Сити" называют одним из главных фаворитов сезона, но команда Пепа Гвардиолы начала сезон неубедительно: по факту очки были потеряны только в домашнем матче с "Эвертоном", но по сути победа над "Борнмутом" случилась не без терпения Майка Дина, дождавшегося гола Стерлинга, да и игру команда показывает неубедительную.



Все еще есть проблемы в обороне, но актуальнее сейчас то, что у "Сити" возникают проблемы с созданием голевых моментов и их реализацией. Кроме того, заметны проблемы в центре поля, где один Фернандиньо не может справляться с разрушительной работой — "Эвертон" просто съел "горожан" на центральном плацдарме, да и с "Борнмутом" там возникали большие проблемы, а если у "Сити" не получается зацепиться за центр поля, то и игра у команды не клеится.



Пока что не очень понятно и то, как Гвардиола будет строить игру в атаке и совмещать там Агуэро и Жезуса. Аргентинцу явно не по душе роль второго плана, но при этом он остается игроком топ-уровня, и игнорировать это, а также стабильную результативность Серхио в матчах с "Ливерпулем" на "Этихад", Пеп вряд ли сможет.



Ливерпуль



"Ливерпуль" также потерял два очка и играет нестабильно, но у команды Клоппа был отвлекающий фактор в виде квалификации в групповую стадию Лиги Чемпионов с "Хоффенхаймом" да и ничья с "Уотфордом" не случилась бы, если бы не судейская ошибка — гол Бритоса на последней минуте нельзя было засчитывать.



У "Ливерпуля" есть проблемы в обороне и с игроками для усиления игры со скамейки, но линия атаки "красных" выглядит впечатляюще, даже без Коутиньо. Мохамед Салах заиграл на новом месте так, как будто был рожден в красной футболке "Ливерпуля", а для Садио Мане перевод на левый фланг не стал проблемой. Сейчас у "Ливерпуля" есть самые сильные фланговые нападающие в лиге, а уж о полезности Роберто Фирмино и говорить не стоит.



Кроме всего прочего, не стоит забывать об умении "Ливерпуля" играть в так называемых больших матчах: когда "красные" включают свой фирменный прессинг, справиться с ним могут разве что такие же любители попрессинговать из "Тоттенхэма". А вот для "Сити" назойливые как мухи игроки "Ливерпуля", пытающиеся отобрать мяч сразу после его потери, станут большой проблемой. Очень уж нежной в плане единоборств командой остается "Сити", и этим во многом объясняются проблемы "горожан" в матчах против "Ливерпуля" Клоппа.



Интересные факты



— "Ливерпуль" еще не проигрывал в матчах с "Сити" в Премьер-Лиге при Юргене Клоппе — три победы, одна ничья;

— единственная победа "Сити" в семи последних матчах с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге случилась на "Этихад" в августе 2014 года, в остальных матчах "горожане" проиграли пять раз и один матч свели вничью;

— однако дома "горожане" проиграли только один из восьми последних матчей против "красных" — четыре победы, три ничьи, одно поражение;

— "Ливерпуль" не уходит с поля без гола уже в 13 матчах кряду против "Сити" во всех турнирах;

— "Сити" проиграл только один домашний матч из 23 последних в чемпионате — 13 побед, девять ничьих, одно поражение;

— сейчас у "Сити" есть актуальная серия из 11 матчей без поражений в Премьер-Лиге — восемь побед, три ничьи;

— Серхио Агуэро забивал во всех своих пяти матчах против "Ливерпуля" на "Этихад";

— следующий гол Агуэро может сделать его лучшим бомбардиром Премьер-Лиги из числа неевропейцев — он может обойти тринидадца Дуайта Йорка, у которого 123 гола в высшем английском дивизионе;

— "Ливерпуль" проиграл только раз в 22 последних матчах против команд из топ-7 минувшего чемпионата — 12 побед, девять ничьих, одно поражение;

— "Ливерпуль" не пропускает в шести из семи последних матчей в Премьер-Лиге;

— Садио Мане может стать четвертым игроком "Ливерпуля", забивавшим в пяти матчах Премьер-Лиги кряду;

если Джеймс Милнер забивает, его команда никогда не проигрывает — 37 побед, 10 ничьих.



Кадровая ситуация



У "Манчестер Сити" снова под сомнением Венсан Компани — он получил незначительную травму икроножной мышцы в матче сборной Бельгии, но ввиду его хронических проблем со здоровьем медики "горожан" будут скрупулезно осматривать его перед матчем.



Кайл Уолкер возвращается в основную обойму после удаления в матче с "Эвертоном", а вот Рахиму Стерлингу, который дважды удачно вышел на замену в предыдущих матчах и спас для "Сити" три очка, придется пропустить матч со своим бывшим клубом из-за красной карточки, полученной за слишком бурное празднование гола в ворота "Борнмута".



Новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сможет дебютировать в этом матче, если на то будет воля Юргена Клоппа, а вот Филиппе Коутиньо не стоит ждать на поле, хоть он и прекратил свою забастовку и приступил к тренировкам в общей группе. Долгосрочные травмы у Натаниэля Клайна и Адама Лалланы, но без них "Ливерпуль" уже привык обходиться на старте сезона.



Тактика



Гвардиола приучил к тому, что может удивить в больших матчах — как кадровыми, так и тактическими решениями. Хоть сейчас у него и есть на левом фланге Менди, не исключено появление там Сане, который часто возникает в основе в матчах против топ-команд. Также есть Данило, который способен не только сыграть на фланге, но и помогать Фернандиньо в центре поля, а помощь там бразильцу понадобится.



Илкай Гюндоган уже приступил к тренировкам в общей группе и даже сыграл против резервного состава "Лестера", но вряд ли стоит ждать его появления в основе в матче с "Ливерпулем", хоть его-то как раз сильнее всего и не хватает сейчас "Сити", но — в оптимальных кондициях и боевой форме. Этого, увы, сейчас нет, потому Гвардиоле придется придумывать альтернативный план захвата центра поля и надеяться на то, что Фернандиньо не переборщит с агрессией, воюя с оппонентами из "Ливерпуля" в одиночку, как это с ним случалось ранее.



"Ливерпулю" есть смысл включить свою традиционную тактику блицкрига и попытаться задавить "Сити" на старте прессингом, активностью и агрессией — если получится забить быстрый гол, дальше можно будет переключиться на тактику контратак с забросами на Мане и Салаха, и не исключено, что они будут так же эффективны, как и в матче с "Арсеналом".



Ориентировочные составы



"Манчестер Сити": Эдерсон — Компани, Стоунс, Отаменди — Уолкер, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне, Агуэро, Сильва — Жезус



"Ливерпуль": Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Милнер — Джан, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



Прогноз



"Ливерпуль" уже давно не проигрывает "Сити", а при Клоппе этого не случалось вообще, к тому же — традиционно успешно играет в больших матчах, что не может быть стечением обстоятельств. У "Ливерпуля" есть проблемы в обороне, но они актуальны и для "Сити". А вот в атаке "красные" смотрятся интереснее, вдобавок заметно, что Мане и Салах начали сезон в близкой к оптимальной форме, и сейчас очень опасны как в позиционном нападении, так и в контратаках. Предположим, что "Ливерпуль" не проиграет, а может и выиграет, а в матче будет больше трех голов, так как защита у обеих команд — не сильнейшее звено.



