Моуриньо и Гвардиола одобрили решение досрочно закрывать летнее трансферное окно

Тренеры Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" одобрили принятое решение о досрочном закрытии летнего трансферного окна, несмотря на то, что их клубы проголосовали против.

Напомним, накануне клубы Премьер-Лиги большинством голосов — 14 из 20 — согласились закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона. Это нововведение вступит в силу уже со следующего года.



И хотя оба клуба из Манчестера оказались среди тех, кто пытался воспрепятствовать этому, Моуриньо и Гвардиола, будучи тренерами своих команд, одобряют нововведение.



"Конечно, когда решение не является единым для всей Европы, то это слегка ущемляет английские клубы. Будет момент, когда для нас рынок уже закроется, но для других будет еще открыт".



"Конечно, другие клубы могут обратиться в Англию, могут купить наших игроков, оставив нас без возможности заменить этих игроков, так что в этом есть элемент слабости".



"Я надеюсь и ожидаю, что мой клуб будет достаточно силен и достаточно мощен к моменту закрытия окна, чтобы мы могли закрыть свои двери и сказать: "Какое бы предложение ни поступило, мы закрыты для покупок и продаж".



"Я ожидаю, что мой клуб поведет себя именно так, и мы сможем понизить этот элемент слабости, но для других английских клубов риск будет существовать", — цитирует Моуриньо talkSPORT.



"Я так рад принятому Премьер-Лигой решению. Это действительно хорошее решение. Я знаю, насколько сложно в этой стране менять традиции, но в то же время вы первые, кто берет на себя инициативу и меняет вещи, которые могут быть сложными".



"Мы просто должны осознать, что трансферное окно в Англии будет закрываться раньше, чем в Европе, Испании или Италии. Мы должны постараться поговорить с УЕФА и ФИФА, чтобы все страны закрывали окно в одно и то же время".



"Думаю, это хорошее решение для Премьер-Лиги, потому что важно начинать сезон с теми игроками, которые могут его закончить", — высказал свое мнение Гвардиола.