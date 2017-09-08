Винсент Янссен арендован "Фенербахче"
"Фенербахче" официально объявил об аренде до конца сезона нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена.
Прибыв в прошлом году на "Уайт Харт Лэйн" в статусе лучшего бомбардира голландского чемпионата, Янссен так и не смог навязать конкуренцию Харри Кейну, да и просто дублер для основного нападающего "шпор" из него получился неважный.
23-летний Янссен забил лишь шесть голов в 38 матчах, а появление в команде Маурисио Почеттино опытного Фернандо Льоренте дополнительные ограничило шансы Винсента.
Сегодня экс-игрок АЗ официально завершил свой переход в "Фенербахче", где его одноклубником стал Роберто Сольдадо, также провалившийся в "Тоттенхэме".
08.09.2017 20:00
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шпоры губят пацанов! Янссен не первый и не последний)
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Удачи! Надеюсь, ты ещё поиграешь за нас.
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