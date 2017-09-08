Мане и Вагнер — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа. Награда же Тренеру Месяца досталась Дэвиду Вагнеру из "Хаддерсфилда".

Игра Мане ничуть не померкла после того, как он великодушно уступил правый край атаки новобранцу "красных" Мохамеду Салаху. В трех летних матчах Садио забил три года, а его команда набрала семь очков из девяти возможных.

25-летний сенегалец по разу отличился против "Уотфорда" (3:3), "Кристал Пэлас" (1:0) и "Арсенала" (4:0), опередив в борьбе за награду представителей "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку, а также Альваро Морату из "Челси" и одноклубника Салаха.

Лучшим же тренером высшего английского дивизиона в августе стал Вагнер, чей "Хаддерсфилд" блестяще начал свой дебютный сезон в Премьер-Лиге.

После победы над "Кристал Пэлас" (0:3) и "Ньюкаслом" (1:0), "терьеры" сыграли вничью с "Саутгемптоном" (0:0) и в данный момент имеют в своем активе семь очков, до сих пор не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Добавим, что на награду Тренера Месяца, помимо 45-летнего немца, также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Тони Пьюлис из "Вест Бромвича".

Дэвид Вагнер



Метки Вагнер, Ливерпуль, Мане, награды, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1300

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zzspurs 08.09.2017 19:41 # zzspurs
    Та...блин где же новость про переход Янссена?

    (ответить)

  2. skychnie-oboi 08.09.2017 19:34 # skychnie-oboi
    Нормально так ЛФК ссыт на бестолковки остальным.

    (ответить)

  3. akadam 08.09.2017 19:27 # akadam
    Чо за бухло в этих коробках?

    (ответить)

  4. imf-tau 08.09.2017 19:23 # imf-tau
    Страннота.

    (ответить)

  5. paul-shark 08.09.2017 19:20 # paul-shark
    Просто изи.

    (ответить)

  6. girasimus 08.09.2017 19:17 # girasimus
    ожидаемо

    (ответить)

  7. januzaj00 08.09.2017 19:15 # januzaj00
    Заговор против мю, против моура. Бомбит

    (ответить)

  8. halamadrid94 08.09.2017 19:15 # halamadrid94
    Адекватные болельщики , присоединяйтесь в драфт-лигу ! код 866658-204861 . Пока есть места. До драфта осталось ровно полтора дня.

    (ответить)

  9. cup 08.09.2017 19:14 # cup
    Мане лучше Азара. Как вообще можно этого не понимать?

    (ответить)

  10. largo-winch 08.09.2017 19:13 # largo-winch
    йоу ма нигга
    комон комон
    эврибади дэнс нав

    (ответить)

  11. lfcmikki14 08.09.2017 19:12 # lfcmikki14
    Пенсов и тут обоссали

    (ответить)

  12. radian0-7 08.09.2017 19:11 # radian0-7
    http://s2.moifotki.org/6eb7db6ece873ec08ab3d230c135f696.png

    ))))))))

    (ответить)

  13. cup 08.09.2017 19:10 # cup
    Как сообщили СМИ, исследование проводилось на 35 тысячах фотографиях лиц, которые размещали на сайтах Штатов мужчины и женщины. Анализ проводился с помощью сложной компьютерной программы. По исходу исследования стало ясно, что мужчины и женщины данной сексуальной ориентации имеют «гендерно-атипичные» черты. То есть, геи имеют более женственные черты, чем натуралы. Выявлено, что у таких мужчин более узкие челюсти, крупнее лбы и длиннее носы. Что же касается женщин, то они имеют челюсти больших размеров и меньшие лбы. Как оказалось, компьютер лучше справился с распознаванием нетрадиционной сексуальной ориентации в отличии от людей. Человек распознал 61% таких мужчин и 54% женщин, в тот час как машина различила среди мужчин 91%, а среди женщин - 83%. По мнению ученых, лица имеют больше информации об ориентации, чем может воспринимать человеческое воображение. Также исследователями было добавлено, что ориентация связана с гормонами до рождения. Собственно говоря, геи от природы являются таковыми.

    (ответить)

  14. abrec 08.09.2017 19:09 # abrec
    http://fapl.ru/posts/56977/?c=1#c6478927

    (ответить)

  15. spartan 08.09.2017 19:08 # spartan
    Мане великолепен. так держать

    (ответить)

  16. psycho1 08.09.2017 19:08 # psycho1
    Справедливо. Единственный футболист из ливера и единственный нормальный немецкий тренер из АПЛ.

    (ответить)

  17. calvin-harris 08.09.2017 19:07 # calvin-harris
    Клопп-топ

    (ответить)

  18. mr-s1n1st3r 08.09.2017 19:03 # mr-s1n1st3r
    топарик жуткий

    (ответить)

  19. staryi-eblan 08.09.2017 19:02 # staryi-eblan
    Mai Kongratyleishons

    (ответить)

  20. radian0-7 08.09.2017 19:01 # radian0-7
    ее лфк комоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: