Мане и Вагнер — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа. Награда же Тренеру Месяца досталась Дэвиду Вагнеру из "Хаддерсфилда".

Игра Мане ничуть не померкла после того, как он великодушно уступил правый край атаки новобранцу "красных" Мохамеду Салаху. В трех летних матчах Садио забил три года, а его команда набрала семь очков из девяти возможных.



25-летний сенегалец по разу отличился против "Уотфорда" (3:3), "Кристал Пэлас" (1:0) и "Арсенала" (4:0), опередив в борьбе за награду представителей "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку, а также Альваро Морату из "Челси" и одноклубника Салаха.



Лучшим же тренером высшего английского дивизиона в августе стал Вагнер, чей "Хаддерсфилд" блестяще начал свой дебютный сезон в Премьер-Лиге.



После победы над "Кристал Пэлас" (0:3) и "Ньюкаслом" (1:0), "терьеры" сыграли вничью с "Саутгемптоном" (0:0) и в данный момент имеют в своем активе семь очков, до сих пор не пропустив ни одного гола в свои ворота.



Добавим, что на награду Тренера Месяца, помимо 45-летнего немца, также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Тони Пьюлис из "Вест Бромвича".



