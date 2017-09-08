Мане и Вагнер — лучшие в Премьер-Лиге в августе
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Месяца в Премьер-Лиге по итогам августа. Награда же Тренеру Месяца досталась Дэвиду Вагнеру из "Хаддерсфилда".
Игра Мане ничуть не померкла после того, как он великодушно уступил правый край атаки новобранцу "красных" Мохамеду Салаху. В трех летних матчах Садио забил три года, а его команда набрала семь очков из девяти возможных.
25-летний сенегалец по разу отличился против "Уотфорда" (3:3), "Кристал Пэлас" (1:0) и "Арсенала" (4:0), опередив в борьбе за награду представителей "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку, а также Альваро Морату из "Челси" и одноклубника Салаха.
Лучшим же тренером высшего английского дивизиона в августе стал Вагнер, чей "Хаддерсфилд" блестяще начал свой дебютный сезон в Премьер-Лиге.
После победы над "Кристал Пэлас" (0:3) и "Ньюкаслом" (1:0), "терьеры" сыграли вничью с "Саутгемптоном" (0:0) и в данный момент имеют в своем активе семь очков, до сих пор не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Добавим, что на награду Тренера Месяца, помимо 45-летнего немца, также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Тони Пьюлис из "Вест Бромвича".
08.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Та...блин где же новость про переход Янссена?
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Нормально так ЛФК ссыт на бестолковки остальным.
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Чо за бухло в этих коробках?
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Страннота.
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Просто изи.
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ожидаемо
(ответить)
Заговор против мю, против моура. Бомбит
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Адекватные болельщики , присоединяйтесь в драфт-лигу ! код 866658-204861 . Пока есть места. До драфта осталось ровно полтора дня.
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Мане лучше Азара. Как вообще можно этого не понимать?
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йоу ма нигга
комон комон
эврибади дэнс нав
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Пенсов и тут обоссали
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http://s2.moifotki.org/6eb7db6ece873ec08ab3d230c135f696.png
))))))))
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Как сообщили СМИ, исследование проводилось на 35 тысячах фотографиях лиц, которые размещали на сайтах Штатов мужчины и женщины. Анализ проводился с помощью сложной компьютерной программы. По исходу исследования стало ясно, что мужчины и женщины данной сексуальной ориентации имеют «гендерно-атипичные» черты. То есть, геи имеют более женственные черты, чем натуралы. Выявлено, что у таких мужчин более узкие челюсти, крупнее лбы и длиннее носы. Что же касается женщин, то они имеют челюсти больших размеров и меньшие лбы. Как оказалось, компьютер лучше справился с распознаванием нетрадиционной сексуальной ориентации в отличии от людей. Человек распознал 61% таких мужчин и 54% женщин, в тот час как машина различила среди мужчин 91%, а среди женщин - 83%. По мнению ученых, лица имеют больше информации об ориентации, чем может воспринимать человеческое воображение. Также исследователями было добавлено, что ориентация связана с гормонами до рождения. Собственно говоря, геи от природы являются таковыми.
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http://fapl.ru/posts/56977/?c=1#c6478927
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Мане великолепен. так держать
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Справедливо. Единственный футболист из ливера и единственный нормальный немецкий тренер из АПЛ.
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Клопп-топ
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топарик жуткий
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Mai Kongratyleishons
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ее лфк комоне
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