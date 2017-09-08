Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Санчеса
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "Арсенал" был согласен обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на вингера "горожан" Рахима Стелинга.
Как известно, перед закрытием летнего трансферного окна "канониры" выразили готовность отпустить Санчеса к Гвардиоле, если смогут найти замену чилийцу.
Однако Тома Лемар не пожелал уходить из "Монако", а использование Стерлинга в качестве разменной монеты было заблокировано Гвардиолой. Сохранив Рахима, каталонский тренер лишился возможности подписать Санчеса.
"Все просто. В последние дни лета мы общались с "Арсеналом", и они хотели произвести обмен на Раза (Стерлинга). Они разговаривали со мной, и я сказал, что без шансов. Ноль шансов. Ни единого процента. Ему 22 года, он английский игрок, и он значительно прибавит".
"Мы сделали предложение, состоящее исключительно из денег, они его приняли, но не смогли подписать своего игрока", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
08.09.2017 18:00
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Адекватные болельщики , присоединяйтесь в драфт-лигу ! код 866658-204861 . Пока есть места. До драфта осталось ровно 2 дня.
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С каких пор разрешили обсуждать трансферы клубов публично?? Или этот даун лысый думает, что тут ему Испания?
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "Арсенал" был согласен обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на вингера "горожан" Рахима Стелинга. ТОлько не Стелинга а СТЕРЛИНГА
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Вопрос в том прибавит ли Стерлинг? А то у англиков постоянно, что мол перспективный, молодой... А в итоге игрок среднего уровня.
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Оффтоп... «Арсенал» поддержал «МЮ» и тоже окрасил капитанскую повязку в цвета ЛГБТ
Заебало это ЛГБТ, пускай их ИГ хлопнет.
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