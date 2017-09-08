Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Санчеса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "Арсенал" был согласен обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на вингера "горожан" Рахима Стелинга.

Как известно, перед закрытием летнего трансферного окна "канониры" выразили готовность отпустить Санчеса к Гвардиоле, если смогут найти замену чилийцу.



Однако Тома Лемар не пожелал уходить из "Монако", а использование Стерлинга в качестве разменной монеты было заблокировано Гвардиолой. Сохранив Рахима, каталонский тренер лишился возможности подписать Санчеса.



"Все просто. В последние дни лета мы общались с "Арсеналом", и они хотели произвести обмен на Раза (Стерлинга). Они разговаривали со мной, и я сказал, что без шансов. Ноль шансов. Ни единого процента. Ему 22 года, он английский игрок, и он значительно прибавит".



"Мы сделали предложение, состоящее исключительно из денег, они его приняли, но не смогли подписать своего игрока", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.