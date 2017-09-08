Компани не сыграет с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу его команда проведет без своего капитана Венсана Компани.

31-летний защитник, сыгравший каждую минуту трех первых матчей "горожан" на старте нового сезона, вернулся из сборной Бельгии с небольшим повреждением. Учитывая предыдущую историю травм Венсана, Гвардиола готов поберечь своего лидера, несмотря на всю важность предстоящего поединка.



"Венсан сыграл против сборной Гибралтара, Бельгия выиграла 9:0, но у него возникли небольшие проблемы с икроножной мышцей, поэтому я не думаю, что он сможет сыграть завтра".



"Его отсутствие продлится недолго, но чтобы сыграть в следующем матче? Я не думаю, что он сможет".



"Здоров Компани или нет, мы все равно хотели пригласить еще одного центрального защитника до закрытия трансферного окна. Нам не удалось, но мы обладаем игроками, способными сыграть на этой позиции", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.