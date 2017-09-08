"Ливерпуль" отправился к "Сити" без Коутиньо

"Ливерпуль" отправился на выезд к "Манчестер Сити" без полузащитника Филиппе Коутиньо.

Изначально ожидалось, что субботний матч Премьер-Лиги на "Этихад" станет первым для Коутиньо за "красных" в этом сезоне после скандальной истории с несостоявшимся переходом Филиппе в "Барселону".



И хотя в прошедшую международную паузу Коутиньо сыграл в обоих матчах за сборную Бразилии, накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его подопечный все еще нуждается в тренировках, а появление Филиппе с первых минут против "Сити" было бы лишено смысла.



Однако даже выйти на замену в субботу 25-летнему полузащитнику не удастся. Филиппе остался дома, где будет усиленно тренироваться.



"Я решил оставить его вне заявки на "Сити", чтобы он использовал это время для дополнительных тренировок".



"Мы получили все цифры от бразильской Федерации футбола насчет интенсивности тренировок и тому подобного, и все оказалось в порядке. Кроме того, он сыграл дважды — кажется, 15 или 20 минут".



"Он мог бы сыграть 15-20 минут и против "Сити", возможно, дольше, но я правда считаю, что имеет смысл не использовать его. Он полностью согласился. Такого не было, чтобы он сказал: "Нет, мне не нужно тренироваться, я хочу играть". Мы хорошо поговорили", — цитирует Клоппа The Guardian.