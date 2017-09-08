Мбаппе подтвердил, что отказал "Сити"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что минувшим летом отверг возможность поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Минувшим летом за Килианом охотились многие европейские топ-клубы, включая "Реал" и "Арсенал". Проявлял интерес к 18-летнему французу и Гвардиола, однако ему не удалось сделать то, что впоследствии сделал ПСЖ, переманив Мбаппе из "Монако".



"Когда в мае сезон закончился, я планировал остаться в "Монако". У меня не было и мысли о смене клуба. Во время встреч с некоторыми тренерами я говорил им об этом, и они могут подтвердить, что моим приоритетом был "Монако". Даже если бы "Монако" решил иначе, я бы не захотел уходить. Но после этого случились вещи, изменившие мое мнение".



"Я не говорил нет Гвардиолне, но я сказал нет "Манчестер Сити". Во время нашей встречи с ним мы разговаривали о тактике и о том, как он смог бы использовать меня. Этот тренер по-настоящему живет футболом. Он побеждал везде, и он передает свою страсть тебе. Я люблю тренеров, которые говорят только о футболе", — сообщил Мбаппе L'Equipe.