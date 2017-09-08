Мбаппе подтвердил, что отказал "Сити"

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что минувшим летом отверг возможность поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Минувшим летом за Килианом охотились многие европейские топ-клубы, включая "Реал" и "Арсенал". Проявлял интерес к 18-летнему французу и Гвардиола, однако ему не удалось сделать то, что впоследствии сделал ПСЖ, переманив Мбаппе из "Монако".

"Когда в мае сезон закончился, я планировал остаться в "Монако". У меня не было и мысли о смене клуба. Во время встреч с некоторыми тренерами я говорил им об этом, и они могут подтвердить, что моим приоритетом был "Монако". Даже если бы "Монако" решил иначе, я бы не захотел уходить. Но после этого случились вещи, изменившие мое мнение".

"Я не говорил нет Гвардиолне, но я сказал нет "Манчестер Сити". Во время нашей встречи с ним мы разговаривали о тактике и о том, как он смог бы использовать меня. Этот тренер по-настоящему живет футболом. Он побеждал везде, и он передает свою страсть тебе. Я люблю тренеров, которые говорят только о футболе", — сообщил Мбаппе L'Equipe.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 808

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Последние комментарии:




  1. pauk 08.09.2017 15:53 # pauk
    Пеп сказал ему, что свалит из голубой лагуны летом в ПСЖ просто) вот туда заранее и перешёл, как Неймар. В Англии лысому не светит ничего

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  2. andros13 08.09.2017 15:53 # andros13
    игрок то довольно среднего уровня

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  3. halamadrid94 08.09.2017 15:35 # halamadrid94
    Еще успеет поработать со всеми топ-тренерами. Главное ушлого агента подобрать.

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  4. thegodfather 08.09.2017 15:35 # thegodfather
    "Я не говорил нет Гвардиолне, но я сказал нет "Манчестер Сити". В

    Источник: http://fapl.ru/posts/57176/

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  5. electric 08.09.2017 15:07 # electric
    Слишком много хайпа этому говнюку

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