Почеттино уверен, что Ламела еще сыграет в футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не сомневается, что вингер Эрик Ламела еще вернется в футбол.

Прошло уже 11 месяцев с тех пор, как Ламела последний раз появлялся на поле в футболке "шпор". Эрик по-прежнему восстанавливается от травмы бедра, однако сроки его возвращения постоянно откладываются.



На этой неделе "Тоттенхэм" подал заявку на Лигу Чемпионов, в которой 24-летнего аргентинца не оказалось. Легенда "шпор" Рики Вилья даже предположил, что его соотечественнику, возможно, придется завершить карьеру.



Почеттино категорически это опроверг, выразив надежду, что в октябре Эрик снова начнет тренироваться. Маурисио не сомневается, что вингер вернется в футбол.



"Я не знаю, что сказал Рики, но мы поддерживаем с ним хорошие отношения. Могу лишь рассказать, что мы довольны восстановлением Эрика и ожидаем его возвращение в начале октября. Тогда мы поймем, когда он сможет выйти на футбольном поле".



"Мне хотелось бы передать нашим болельщикам, что Эрик находится в очень хорошем состоянии и всему рад. Он делает все, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Что касается комментариев Рики, то мне просто нечего сказать, поскольку я узнал об этом только от вас", - цитирует Почеттино Evening Standard.