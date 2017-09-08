ФИФА начала расследование в отношении Деле Алли

Деле Алли ФИФА начала расследование в отношении полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли, который в матче за сборную Англии против Словакии в минувший понедельник сделал неприличный жест.

По телевизионной трансляции можно было предположить, что показанный 21-летним англичанином средний палец был обращен к рефери, который оставил без внимания фол на Алли со стороны защитника словаков Мартина Шкртела.

Однако позже Деле сообщил, что показал средней палец вовсе не арбитру, а своему другу и бывшему одноклубнику Кайлу Уолкеру. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт и его коллега из "шпор" Маурисио Почеттино попытались замять этот инцидент, призвав чиновников не наказывать Алли за столь безобидную вещь.

Однако сейчас официальный представитель ФИФА сообщил, что в отношении Алли инициированы дисциплинарные процедуры. BBC предполагает, что решение о возможном наказании будет принято не раньше конца сентября.

Добавим, что до завершения отборочного турнира к ЧМ-2018 подопечным Саутгейта остается сыграть всего два матча: против Словении 5 октября и против Литвы тремя днями позже.



Метки Алли, сборная Словакии, Тоттенхэм, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1074

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Последние комментарии:




  1. sexan 08.09.2017 13:37 # sexan
    Странно, что такую фотку никто себе не взял на аву.)))

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  2. metropol 08.09.2017 13:29 # metropol
    будет эпик если впаяют дискву на пару матчей и в итоге пропустит кусок чм. такие мудаки уже

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  3. jerry-maguire 08.09.2017 13:03 # jerry-maguire
    Человек показал фак на эмоциях. все.
    Какое нахрен расследование?

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