ФИФА начала расследование в отношении Деле Алли

ФИФА начала расследование в отношении полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли, который в матче за сборную Англии против Словакии в минувший понедельник сделал неприличный жест.

По телевизионной трансляции можно было предположить, что показанный 21-летним англичанином средний палец был обращен к рефери, который оставил без внимания фол на Алли со стороны защитника словаков Мартина Шкртела.



Однако позже Деле сообщил, что показал средней палец вовсе не арбитру, а своему другу и бывшему одноклубнику Кайлу Уолкеру. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт и его коллега из "шпор" Маурисио Почеттино попытались замять этот инцидент, призвав чиновников не наказывать Алли за столь безобидную вещь.



Однако сейчас официальный представитель ФИФА сообщил, что в отношении Алли инициированы дисциплинарные процедуры. BBC предполагает, что решение о возможном наказании будет принято не раньше конца сентября.



Добавим, что до завершения отборочного турнира к ЧМ-2018 подопечным Саутгейта остается сыграть всего два матча: против Словении 5 октября и против Литвы тремя днями позже.