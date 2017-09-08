Венгер ответил легендам "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил легендам клуба, которые в жесткой манере раскритиковали плеймейкера Месута Озила.

Обращаясь к Яну Райту и Тьерри Анри, на прошлой неделе Озил призвал легенд клуба "заткнуться и, наконец, поддержать клуб". В ответ Райт лишь усмехнулся и посоветовал Месуту прибавить в больших матчах.



Когда пришел черед Венгера, француз занял позицию своего подопечного. Арсен помнит, что даже у лучших его игроков были неудачные дни.



"У меня всегда были проблемы с определением того, кто легенда, а кто - нет. Я работал со всеми этими игроками, но у каждого из них были свои недостатки. Они тоже проводили слабые матчи и иногда тоже вели себя неподобающим образом. Никто не был идеалом".



"На месте Озила следует абстрагироваться: нужно лишь изучают свою игру и не ввязываться в конфликты. Мы, конечно, благодарны им за то, что они сделали для клуба, но сейчас честь клуба защищают Озил и его партнеры", - цитирует Венгера The Guardian.