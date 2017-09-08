Венгер ответил легендам "Арсенала"

Ян Райт и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил легендам клуба, которые в жесткой манере раскритиковали плеймейкера Месута Озила.

Обращаясь к Яну Райту и Тьерри Анри, на прошлой неделе Озил призвал легенд клуба "заткнуться и, наконец, поддержать клуб". В ответ Райт лишь усмехнулся и посоветовал Месуту прибавить в больших матчах.

Когда пришел черед Венгера, француз занял позицию своего подопечного. Арсен помнит, что даже у лучших его игроков были неудачные дни.

"У меня всегда были проблемы с определением того, кто легенда, а кто - нет. Я работал со всеми этими игроками, но у каждого из них были свои недостатки. Они тоже проводили слабые матчи и иногда тоже вели себя неподобающим образом. Никто не был идеалом".

"На месте Озила следует абстрагироваться: нужно лишь изучают свою игру и не ввязываться в конфликты. Мы, конечно, благодарны им за то, что они сделали для клуба, но сейчас честь клуба защищают Озил и его партнеры", - цитирует Венгера The Guardian.




Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 08.09.2017 12:00

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  1. pauk 08.09.2017 12:03 # pauk
    Без этих игроков ты никто, что мы сейчас и наблюдаеи

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  2. vyrentz 08.09.2017 12:03 # vyrentz
    В Арсенале там все друг другу "партнёры"

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