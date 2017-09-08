Венгер ответил легендам "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил легендам клуба, которые в жесткой манере раскритиковали плеймейкера Месута Озила.
Обращаясь к Яну Райту и Тьерри Анри, на прошлой неделе Озил призвал легенд клуба "заткнуться и, наконец, поддержать клуб". В ответ Райт лишь усмехнулся и посоветовал Месуту прибавить в больших матчах.
Когда пришел черед Венгера, француз занял позицию своего подопечного. Арсен помнит, что даже у лучших его игроков были неудачные дни.
"У меня всегда были проблемы с определением того, кто легенда, а кто - нет. Я работал со всеми этими игроками, но у каждого из них были свои недостатки. Они тоже проводили слабые матчи и иногда тоже вели себя неподобающим образом. Никто не был идеалом".
"На месте Озила следует абстрагироваться: нужно лишь изучают свою игру и не ввязываться в конфликты. Мы, конечно, благодарны им за то, что они сделали для клуба, но сейчас честь клуба защищают Озил и его партнеры", - цитирует Венгера The Guardian.
08.09.2017 12:00
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Без этих игроков ты никто, что мы сейчас и наблюдаеи
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В Арсенале там все друг другу "партнёры"
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