"Юнайтед" и "Сити" были против досрочного закрытия летнего трансферного окна

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" оказались в число клубов, пытавшихся недопустить ограничения сроков летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.

Накануне стало известно, что большинством голосов клубы согласились закрывать трансферное окно до старта нового сезона. Также сообщилось, что это решение не было единодушным.

Изданию The Telegraph стали известны подробности процесса голосования. Для принятия столь радикального решения требовалось набрать две трети голосов, и 14 из 20 клубов высказались в поддержку досрочного закрытия трансферного окна.

Сообщается, что против выступили клубы из Манчестера, а также "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси". Они считают, что подобного рода ограничение ставит представителей Премьер-Лиги в невыгодное положение по сравнению со своими европейскими коллегами, которые могут покупать игроков вплоть до 31 августа. "Бернли" воздержался.

Вместе с тем глава Премьер-Лиги Ричард Скадамор уверен, что ведущие европейские лиги поступят аналогичным образом. Достоверно известно, что подобная идея обсуждается в Бундеслиге, об этом же говорил и президент УЕФА Александер Чеферин.

"Полагаю, сегодняшний выбор сводился к следующему: "Следует ли нам дождаться остальных, или мы должны выступить первыми?"

"В некотором смысле, приняв это решение у себя, мы повышаем шансы на то, что подобное произойдет в других местах. Я не говорю, что мы взяли лидерство. Мы приняли собственное решение по собственным причинам. Но я полагаю, что одним из последствий будет то, что другие последуют нашему примеру", — сообщил Скадамор.



Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 11:00

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  1. peinpein 08.09.2017 11:31 # peinpein
    Педики против ясна все

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  2. selfish 08.09.2017 11:28 # selfish
    АПЛ очка превращается в погбецо с таким подходом
    ну нормально же бабки отмывали и могли усилиться в дедлайн, прощупав проблемные позиции
    Арсен был во главе голосующей шайки - ни себе, ни людям

    Источник: http://fapl.ru/posts/57159/?c=1#c6488953

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  3. akadam 08.09.2017 11:25 # akadam
    Да вообще нужно запретить торговлю людьми. Если бы только воспитанники играли, "Саутгемптон" был бы абсолютным чемпионом.

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  4. ravi 08.09.2017 11:21 # ravi
    Ну то что моурка в панике это понятно, всем известно как он вступает в третий сезон, а потом пытается в панике исправить ситуацию не тренерскими решениями а панической тратой бабла. А вот че пепка ерепенится не ясно, шити тратят кучу бабоса ещё др открытия ТО, у него 3 состава и дюжина фарм клубов. Жалкие тренеришки что тут скажешь

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  5. ray-black 08.09.2017 11:03 # ray-black
    фото классное "а ми протиф"

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  6. wengerrrro 08.09.2017 11:02 # wengerrrro
    фотка))

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