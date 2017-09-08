"Юнайтед" и "Сити" были против досрочного закрытия летнего трансферного окна

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" оказались в число клубов, пытавшихся недопустить ограничения сроков летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.

Накануне стало известно, что большинством голосов клубы согласились закрывать трансферное окно до старта нового сезона. Также сообщилось, что это решение не было единодушным.



Изданию The Telegraph стали известны подробности процесса голосования. Для принятия столь радикального решения требовалось набрать две трети голосов, и 14 из 20 клубов высказались в поддержку досрочного закрытия трансферного окна.



Сообщается, что против выступили клубы из Манчестера, а также "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси". Они считают, что подобного рода ограничение ставит представителей Премьер-Лиги в невыгодное положение по сравнению со своими европейскими коллегами, которые могут покупать игроков вплоть до 31 августа. "Бернли" воздержался.



Вместе с тем глава Премьер-Лиги Ричард Скадамор уверен, что ведущие европейские лиги поступят аналогичным образом. Достоверно известно, что подобная идея обсуждается в Бундеслиге, об этом же говорил и президент УЕФА Александер Чеферин.



"Полагаю, сегодняшний выбор сводился к следующему: "Следует ли нам дождаться остальных, или мы должны выступить первыми?"



"В некотором смысле, приняв это решение у себя, мы повышаем шансы на то, что подобное произойдет в других местах. Я не говорю, что мы взяли лидерство. Мы приняли собственное решение по собственным причинам. Но я полагаю, что одним из последствий будет то, что другие последуют нашему примеру", — сообщил Скадамор.