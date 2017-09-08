Почеттино надеется, что Кейн начнет забивать за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что нападающий Харри Кейн, наконец, начнет забивать в этом сезоне.

По традиции предыдущих лет, Кейн не отличился ни разу в стартовом месяце сезона. В первый же день сентября тенденция пала: Харри забил гол за сборную Англию в гостевом матче с Мальтой.



Теперь Почеттино надеется, что результативность на международной арене Кейн перенесет на клуб. Маурисио уверен, что к страйкеру вернутся голы.



"Мы рады, что он забил за сборную Англию, но теперь надеемся, что он начнет забивать за "Тоттенхэм". Это просто невероятно: прошел август, наступил первый день осени, и он снова отличился голом".



"Он принес пользу сборную, но теперь мы хотим, чтобы он начал как можно быстрее забивать за клуб. Так будет лучше и для него самого, и для команды в целом", - цитирует Почеттино Evening Standard.