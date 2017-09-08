Почеттино надеется, что Кейн начнет забивать за "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что нападающий Харри Кейн, наконец, начнет забивать в этом сезоне.
По традиции предыдущих лет, Кейн не отличился ни разу в стартовом месяце сезона. В первый же день сентября тенденция пала: Харри забил гол за сборную Англию в гостевом матче с Мальтой.
Теперь Почеттино надеется, что результативность на международной арене Кейн перенесет на клуб. Маурисио уверен, что к страйкеру вернутся голы.
"Мы рады, что он забил за сборную Англию, но теперь надеемся, что он начнет забивать за "Тоттенхэм". Это просто невероятно: прошел август, наступил первый день осени, и он снова отличился голом".
"Он принес пользу сборную, но теперь мы хотим, чтобы он начал как можно быстрее забивать за клуб. Так будет лучше и для него самого, и для команды в целом", - цитирует Почеттино Evening Standard.
08.09.2017 10:00
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Проклятие августа какое то
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Это полено двухсезонное своё уже наотзабивался, хватит
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В сентябре должен уже начать забивать. Но что если ситуация не изменится до конца октября? Начнут выпускать Льоренте?
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Ре.бят, бро.сайте ку.рить. Теперь это действительно легко! Я излечился всего за 2 дня с помощью натурального средства, чувствую себя намного здоровее и моложе. Вот моя история - http://2qu.ru/nicoden
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А мы то как хотим ? Даешь в каждом матче по хет-трику , кроме ответки на СБ йисьсесьно
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