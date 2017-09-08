Почеттино надеется, что Кейн начнет забивать за "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино и Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что нападающий Харри Кейн, наконец, начнет забивать в этом сезоне.

По традиции предыдущих лет, Кейн не отличился ни разу в стартовом месяце сезона. В первый же день сентября тенденция пала: Харри забил гол за сборную Англию в гостевом матче с Мальтой.

Теперь Почеттино надеется, что результативность на международной арене Кейн перенесет на клуб. Маурисио уверен, что к страйкеру вернутся голы.

"Мы рады, что он забил за сборную Англию, но теперь надеемся, что он начнет забивать за "Тоттенхэм". Это просто невероятно: прошел август, наступил первый день осени, и он снова отличился голом".

"Он принес пользу сборную, но теперь мы хотим, чтобы он начал как можно быстрее забивать за клуб. Так будет лучше и для него самого, и для команды в целом", - цитирует Почеттино Evening Standard.




Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.09.2017 10:00

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  1. charlton 08.09.2017 10:49 # charlton
    Проклятие августа какое то

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  2. reams 08.09.2017 10:20 # reams
    Это полено двухсезонное своё уже наотзабивался, хватит

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  3. rollik707 08.09.2017 10:20 # rollik707
    В сентябре должен уже начать забивать. Но что если ситуация не изменится до конца октября? Начнут выпускать Льоренте?

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  4. andre24nos 08.09.2017 10:04 # andre24nos
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  5. bluebload 08.09.2017 10:03 # bluebload
    А мы то как хотим ? Даешь в каждом матче по хет-трику , кроме ответки на СБ йисьсесьно

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