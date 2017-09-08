Венгер хочет побеждать, но только красиво

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не откажется от фирменного стиля игры ради побед.

На старте сезона "канониры" умудрились пропустить уже восемь мячей, а по игровому почерку Венгера вновь был нанесен серьезный удар. Тем не менее, Арсен не откажется от модели, которая приносила ему успех еще в начале века.

"Я не хочу вступать в дискуссию с людьми, которые уверены, что вы должны побежать, показывая некрасивый футбол. Посмотрите на лучшие команды планеты - они все стараются показывать красивую игру".

"Бразилия выиграла пять чемпионатов Мира, показывая красивую игру. "Реал" выиграл Лигу Чемпионов, тоже показывая красивую игру. "Барселона" доминировала в футболе ровно по тем же причинам".

"Да, с "Ливерпулем" мы сыграли недостаточно хорошо и совсем не так, как хотим. Но я не согласен с тем, что вы можете побеждать, пуляя мяч по трибунам. Это неправильный вывод", - цитирует Венгера Daily Mail.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 08.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 772

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. abse 08.09.2017 09:55 # abse
    И правильно!
    Лучше проебать, но красиво, чем уныло выиграть (немного Челси стайл) =))

    (ответить)

  2. belka-rulit 08.09.2017 09:46 # belka-rulit
    Сдает старик!

    (ответить)

  3. irbis85 08.09.2017 09:42 # irbis85
    Сыграйте один сезон некрасиво возьмите титул..а потом можно лет 10 опять красиво проигрывать

    (ответить)

  4. chelsealondon 08.09.2017 09:42 # chelsealondon
    4 место этому господину....

    (ответить)

  5. lpool14 08.09.2017 09:34 # lpool14
    не смотря на неудачи последних лет я уважаю этого человека. остается оптимистичным романтиком несмотря на свои годы, остается верен своим принципам несмотря на падения..

    (ответить)

  6. toledo 08.09.2017 09:34 # toledo
    пошел нахyй(

    (ответить)

  7. andre24nos 08.09.2017 09:33 # andre24nos
    Ре.бят, бро.сайте ку.рить. Теперь это действительно легко! Я излечился всего за 2 дня с помощью натурального средства, чувствую себя намного здоровее и моложе. Вот моя история - http://2qu.ru/nicoden

    (ответить)

  8. parlor3 08.09.2017 09:28 # parlor3
    Иди накуй со своей безхарактерной красатой!!!!!! Кого ты будешь побеждать красиво? Баварию? МЮ?? Челси?? Ливерпуль? только если Лутон Таун, вот кого способна красиво обыграть твоя теперяшняя команда!!! Красивым футболом титулы не выигрываются!!! Всю жизнь в футболе а так и не понял правило игры!!!!

    (ответить)

  9. paul-shark 08.09.2017 09:26 # paul-shark
    Какой же Венгер все-таки крутой!

    (ответить)

  10. pakhrudinov 08.09.2017 09:12 # pakhrudinov
    Откуда Венгер знает слово "пулять"? Хммм

    (ответить)

  11. fanat-united 08.09.2017 09:12 # fanat-united
    Контракт на 5 лет этому гению

    (ответить)

  12. thespur 08.09.2017 09:06 # thespur
    класека

    (ответить)

  13. largo-winch 08.09.2017 09:01 # largo-winch
    профессор и джентельмен! Долгих лет этому господину и пусть он наконец-то выиграет АПЛ и уйдёт красиво!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: