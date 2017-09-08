Венгер хочет побеждать, но только красиво

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не откажется от фирменного стиля игры ради побед.

На старте сезона "канониры" умудрились пропустить уже восемь мячей, а по игровому почерку Венгера вновь был нанесен серьезный удар. Тем не менее, Арсен не откажется от модели, которая приносила ему успех еще в начале века.



"Я не хочу вступать в дискуссию с людьми, которые уверены, что вы должны побежать, показывая некрасивый футбол. Посмотрите на лучшие команды планеты - они все стараются показывать красивую игру".



"Бразилия выиграла пять чемпионатов Мира, показывая красивую игру. "Реал" выиграл Лигу Чемпионов, тоже показывая красивую игру. "Барселона" доминировала в футболе ровно по тем же причинам".



"Да, с "Ливерпулем" мы сыграли недостаточно хорошо и совсем не так, как хотим. Но я не согласен с тем, что вы можете побеждать, пуляя мяч по трибунам. Это неправильный вывод", - цитирует Венгера Daily Mail.