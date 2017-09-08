Венгер хочет побеждать, но только красиво
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не откажется от фирменного стиля игры ради побед.
На старте сезона "канониры" умудрились пропустить уже восемь мячей, а по игровому почерку Венгера вновь был нанесен серьезный удар. Тем не менее, Арсен не откажется от модели, которая приносила ему успех еще в начале века.
"Я не хочу вступать в дискуссию с людьми, которые уверены, что вы должны побежать, показывая некрасивый футбол. Посмотрите на лучшие команды планеты - они все стараются показывать красивую игру".
"Бразилия выиграла пять чемпионатов Мира, показывая красивую игру. "Реал" выиграл Лигу Чемпионов, тоже показывая красивую игру. "Барселона" доминировала в футболе ровно по тем же причинам".
"Да, с "Ливерпулем" мы сыграли недостаточно хорошо и совсем не так, как хотим. Но я не согласен с тем, что вы можете побеждать, пуляя мяч по трибунам. Это неправильный вывод", - цитирует Венгера Daily Mail.
08.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
И правильно!
Лучше проебать, но красиво, чем уныло выиграть (немного Челси стайл) =))
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Сдает старик!
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Сыграйте один сезон некрасиво возьмите титул..а потом можно лет 10 опять красиво проигрывать
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4 место этому господину....
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не смотря на неудачи последних лет я уважаю этого человека. остается оптимистичным романтиком несмотря на свои годы, остается верен своим принципам несмотря на падения..
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пошел нахyй(
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Иди накуй со своей безхарактерной красатой!!!!!! Кого ты будешь побеждать красиво? Баварию? МЮ?? Челси?? Ливерпуль? только если Лутон Таун, вот кого способна красиво обыграть твоя теперяшняя команда!!! Красивым футболом титулы не выигрываются!!! Всю жизнь в футболе а так и не понял правило игры!!!!
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Какой же Венгер все-таки крутой!
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Откуда Венгер знает слово "пулять"? Хммм
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Контракт на 5 лет этому гению
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класека
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профессор и джентельмен! Долгих лет этому господину и пусть он наконец-то выиграет АПЛ и уйдёт красиво!
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