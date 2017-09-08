Бенитес пропустит выезд к "Суонси"
Главному тренеру "Ньюкаслу" Рафаэлю Бенитесу придется пропустить воскресный визит к "Суонси" из-за операции на грыже.
Во время международной паузы Бенитес лег под нож хирурга. Ожидалось, что к четвергу Рафаэль придет в порядок, но на тренировку "Ньюкасла" испанец так и не вышел.
Теперь, как сообщает Daily Mail, Бенитесу придется пропустить воскресный выезд к "Суонси". Игру на "Либерти" Рафаэль сможет посмотреть только по телевизору.
Таким образом, пресса не дождется ярких комментариев Бенитеса по поводу трансферной кампании "Ньюкасла". Рафаэль не скрывал, что остался недоволен поступком владельца "сорок" Майка Эшли, который запретил покупать игроков дороже 15 миллионов фунтов и значительно сократил бюджет.
08.09.2017 08:00
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здоровья чуваку
...а вот почему другие не решаются на операцию на грыже мозга не понятно
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скорейшего выздоровления!
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