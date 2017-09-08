Роналду посоветовал Силве переехать в "Сити"

Полузащиник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что перебраться на "Этихад" ему посоветовал Криштиану Роналду из "Реала".

Минувшим летом "горожане" потратили 43 миллиона фунтов, чтобы заполучить 22-летнего Силву из "Монако". По словам португальца, на такое решение его сподвигли не только амбиции, но и совет выступавшего за МЮ Роналду.



"Во время Кубка Конфедераций я узнавал у Криштиану Роналду и Нани о Манчестере. Они оба сказали, что там им очень понравилось, а в городе живут великолепные люди, страстно переживающие за футбол".



"За то время, что я нахожусь здесь, я уже понял, насколько это серьезная лига: здесь на каждом матче собирается полный стадион, а за играми следит чуть ли не вся страна. Роналду не сомневался, что этот переход пойдет мне на пользу", - сообщил Силва Daily Mirror.