Венгер: "Если правила ФФП не работают, их нужно отменить"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что идея финансового фейр-плей провалилась, и в будущем эти правила могут быть полностью отменены.

Уже несколько лет УЕФА принуждает — или пытается принуждать — жить клубы Европы по средствам. Однако это не помешало ПСЖ приобрести Неймара за 198 миллионов фунтов и взять Килиана Мбаппе в аренду с последующим выкупом за 166 млн. Весьма убедительно на трансферном рынке минувшим летом поработал и "Манчестер Сити".

Венгер считает, что в данный момент ФФП не работает, и существует масса способов обходить установленные правила. В таком случае Арсен предлагает вообще не чинить препятствий инвестициям.

"Финансовый фейр-плей вызывает новые вопросы. Я всегда поддерживал эту идею. Но сегодня я не особо верю, что она может существовать. Возможно, футбол только в начале громадных финансовых инвестиций. Футбол стал самым могущественным спортом в мире. Означает ли это, что мы должны полностью открыть дверь для инвестиций? Этот вопрос требует ответа, потому что в данный момент кажется, что мы создали правила, которые не можем соблюдать. Нет ничего хуже создания правил, которые не соблюдаются".

"Возможно, мы на развилке и должны подумать, можем ли мы дать полную свободу для инвестиций людей вроде китайцев или американцев, готовых вкладывать в наш футбол. Если ты хочешь оставаться лучшей лигой в мире, то определенно стоит пойти этим путем".

"Хочу ли я избавиться от финансового фейр-плей? Думаю, да, потому что существует слишком много законных способов обойти эти правила. По крайней мере, стоит это обсудить. В данный момент ты можешь покупать клубы в Китае, отправлять игроков туда, затем продавать их в другие клубы, после чего они оказываются здесь. Правила можно обойти. Считаю ли я, что в данный момент правила достаточно строи, чтобы их соблюдали? Не уверен насчет этого", — цитирует Венгера The Guardian.



Метки Арсенал, Венгер, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 994

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 08.09.2017 07:30 # akadam
    У нас законы тоже не работают, но это не значит, что их отменят.

    (ответить)

  2. arsland 08.09.2017 07:04 # arsland
    Михуйло - это самый жирный тролль данного сайта!

    (ответить)

  3. alcoholnarco 08.09.2017 06:45 # alcoholnarco
    Пора устраивать фапловский майдан. Эта стабильность уже заибала.
    Миха, обновляй свой говносайт, пока не поздно.
    #newfapl

    (ответить)

  4. shmit 08.09.2017 06:41 # shmit
    гейскюм - новая, официальная кличка припизднутых

    (ответить)

  5. melwood-lfc 08.09.2017 06:32 # melwood-lfc
    Капитанская повязка «МЮ» будет в цветах радужного флага в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом

    «Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

    Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности.

    Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба.


    норм пропагандируют канеш

    (ответить)

  6. kontorres 08.09.2017 06:32 # kontorres
    Венгер полюбому топ тренер! вот поскорее бы ему в барсу или псг, брал бы трофеи пачками!
    давно известный факт все топари уходящие из стана гг добывают много трофеев, Вене надо последовать примеру Фабра, РВП, Клиши, Санья, Насри,Аршавина и т.п

    (ответить)

  7. karandash 08.09.2017 06:26 # karandash
    Сейчас бы рофлить в 2017 с радужных капитанских повязок и шнурков, когда уже лет 5 все клубы АПЛ форсят эту тему.

    https://pp.userapi.com/c841430/v841430617/18dce/8i8sNcCR9fY.jpg

    (ответить)

  8. suarezov 08.09.2017 06:15 # suarezov
    Боюсь что большие деньги испортят футбол...

    (ответить)

  9. meshuggah 08.09.2017 06:08 # meshuggah
    опять он ноет

    (ответить)

  10. arsenalekc 08.09.2017 06:05 # arsenalekc
    Согласен. Толку от правил если их обходят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: