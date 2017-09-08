Венгер: "Если правила ФФП не работают, их нужно отменить"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что идея финансового фейр-плей провалилась, и в будущем эти правила могут быть полностью отменены.
Уже несколько лет УЕФА принуждает — или пытается принуждать — жить клубы Европы по средствам. Однако это не помешало ПСЖ приобрести Неймара за 198 миллионов фунтов и взять Килиана Мбаппе в аренду с последующим выкупом за 166 млн. Весьма убедительно на трансферном рынке минувшим летом поработал и "Манчестер Сити".
Венгер считает, что в данный момент ФФП не работает, и существует масса способов обходить установленные правила. В таком случае Арсен предлагает вообще не чинить препятствий инвестициям.
"Финансовый фейр-плей вызывает новые вопросы. Я всегда поддерживал эту идею. Но сегодня я не особо верю, что она может существовать. Возможно, футбол только в начале громадных финансовых инвестиций. Футбол стал самым могущественным спортом в мире. Означает ли это, что мы должны полностью открыть дверь для инвестиций? Этот вопрос требует ответа, потому что в данный момент кажется, что мы создали правила, которые не можем соблюдать. Нет ничего хуже создания правил, которые не соблюдаются".
"Возможно, мы на развилке и должны подумать, можем ли мы дать полную свободу для инвестиций людей вроде китайцев или американцев, готовых вкладывать в наш футбол. Если ты хочешь оставаться лучшей лигой в мире, то определенно стоит пойти этим путем".
"Хочу ли я избавиться от финансового фейр-плей? Думаю, да, потому что существует слишком много законных способов обойти эти правила. По крайней мере, стоит это обсудить. В данный момент ты можешь покупать клубы в Китае, отправлять игроков туда, затем продавать их в другие клубы, после чего они оказываются здесь. Правила можно обойти. Считаю ли я, что в данный момент правила достаточно строи, чтобы их соблюдали? Не уверен насчет этого", — цитирует Венгера The Guardian.
08.09.2017 06:00
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Последние комментарии:
У нас законы тоже не работают, но это не значит, что их отменят.
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Михуйло - это самый жирный тролль данного сайта!
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Пора устраивать фапловский майдан. Эта стабильность уже заибала.
Миха, обновляй свой говносайт, пока не поздно.
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гейскюм - новая, официальная кличка припизднутых
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норм пропагандируют канеш
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Венгер полюбому топ тренер! вот поскорее бы ему в барсу или псг, брал бы трофеи пачками!
давно известный факт все топари уходящие из стана гг добывают много трофеев, Вене надо последовать примеру Фабра, РВП, Клиши, Санья, Насри,Аршавина и т.п
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Сейчас бы рофлить в 2017 с радужных капитанских повязок и шнурков, когда уже лет 5 все клубы АПЛ форсят эту тему.
https://pp.userapi.com/c841430/v841430617/18dce/8i8sNcCR9fY.jpg
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Боюсь что большие деньги испортят футбол...
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опять он ноет
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Согласен. Толку от правил если их обходят
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