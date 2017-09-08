Венгер: "Мбаппе был близок к переходу в "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что был по-настоящему близок к приобретению нападающего Килиана Мбаппе в прошлом году.

В сегодняшнем интервью The Telegraph новичок ПСЖ признался, что всерьез рассматривал вариант с "Арсеналом", наряду с парижанами, и даже встречался с Венгером.



По словам Арсена, переход воспитанника "Монако" в "Арсенал" действительно мог состояться, но только летом прошлого года, когда за Килианом еще не охотились все гранды Европы. Как известно, свой шанс "канониры" не использовали.



"Ну, я считаю, мы могли его приобрести в прошлом году. Он был близок к переходу к нам — возможно, ближе в прошлом году, чем в этом году, потому что тогда конкуренция была чуть ниже, чем сегодня".



"Лично я убежден, что для 90 процентов игроков их карьеры зависят от того, куда они решат отправиться. Но 10 процентов игроков могут выбирать, где они хотят построить свою отличную карьеру".



"Он в числе этих 10 процентов. Он может закрыть глаза и выбрать: "Я пойду сюда, я пойду сюда". Он может выбрать "Реал", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и все равно построит отличную карьеру, потому что он исключительный футболист", — цитирует Венгера Sky Sports.