Венгер: "Мбаппе был близок к переходу в "Арсенал"

Килиан Мбаппе Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что был по-настоящему близок к приобретению нападающего Килиана Мбаппе в прошлом году.

В сегодняшнем интервью The Telegraph новичок ПСЖ признался, что всерьез рассматривал вариант с "Арсеналом", наряду с парижанами, и даже встречался с Венгером.

По словам Арсена, переход воспитанника "Монако" в "Арсенал" действительно мог состояться, но только летом прошлого года, когда за Килианом еще не охотились все гранды Европы. Как известно, свой шанс "канониры" не использовали.

"Ну, я считаю, мы могли его приобрести в прошлом году. Он был близок к переходу к нам — возможно, ближе в прошлом году, чем в этом году, потому что тогда конкуренция была чуть ниже, чем сегодня".

"Лично я убежден, что для 90 процентов игроков их карьеры зависят от того, куда они решат отправиться. Но 10 процентов игроков могут выбирать, где они хотят построить свою отличную карьеру".

"Он в числе этих 10 процентов. Он может закрыть глаза и выбрать: "Я пойду сюда, я пойду сюда". Он может выбрать "Реал", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и все равно построит отличную карьеру, потому что он исключительный футболист", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2017 00:05

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  1. red-devil-4ever 08.09.2017 00:20 # red-devil-4ever
    Сеня, жги!

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  2. forester 08.09.2017 00:19 # forester
    Выражение лица Мбаппе и жест как бы описывают всех конониров и вообще всех))))

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  3. lancerlancer1 08.09.2017 00:17 # lancerlancer1
    Сука, до слёз dddd

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  4. ynwa1221 08.09.2017 00:14 # ynwa1221
    Браво Венгер, браво ! Не изменяет своим принципам , мне кажется он мстит своим фанатам последние пару лет !

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  5. mancunia-planet 08.09.2017 00:10 # mancunia-planet
    Атака ПСЖ ничё так

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  6. vtp 08.09.2017 00:07 # vtp
    Все топ игроки современности когда-то в прошлом были близки к переходу в Арсенал Венгера. Увы не один переход так и не состоялся

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