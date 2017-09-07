Коутиньо снова тренируется с "Ливерпулем"

Полузащитник Филиппе Коутиньо приступил к тренировкам с "Ливерпулем", но своего возвращения на поле ему, возможно, придется подождать.

В этом сезоне Коутиньо еще не сыграл ни одного матча за "красных", что главный тренер Юрген Клопп объяснял проблемами своего подопечного со здоровьем.



По всей видимости, Клопп использовал это как оправдание, и Коутиньо просто находился в далеком от идеального психологическом состоянии из-за попыток "Барселоны" его переманить. Подтверждением этому является тот факт, что Филиппе без каких-либо проблем сыграл за сборную Бразилии.



В четверг утром 25-летний полузащитник, накануне вернувшись из своей национальной команды, прибыл на базу "Ливерпуля", где побеседовал с Клоппом и провел тренировку. Филиппе полностью реабилитирован, но Юрген не выпустит его в старте на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.



"Наш разговор прошел хорошо, все хорошо. Мне правда нечего добавить. Он вернулся, и мы хорошо поговорили".



"Я знаю, что думают люди, но несколько недель назад у Фила были проблемы со здоровьем, и он не мог тренировался. Поэтому он пропустил около трех недель".



"Да, он ездил в национальную команду и нормально тренировался, но сейчас мы должны продолжить подготовку к сезону. До следующего международного перерыва нам предстоит сыграть семь матчей".



"Этим утром мы наблюдали, как он тренируется, и думали: "Хорошо, возможно, нам стоит немедленно его использовать". Он был действительно хорош, но это лишено смысла".



"Сейчас мы должны продолжить то, что делали во время предсезонного периода — не долго, но еще несколько тренировок. Мы должны подготовиться, потому что в следующем месяце нам предстоит сыграть семь матчей".



"Мы постоянно принимаем подобного рода решения: "Нужно ли ему еще тренироваться, или он может сыграть?" Сейчас он чуть больше нуждается в тренировках, чем другие парни, но он вернулся в очень, очень хорошем настроении и выглядит действительно многообещающе".



"Во втором матчей своей сборной Роберто (Фирмино) сыграл чуть дольше, но они оба в порядке, так что это классно. Они в полном здравии, но нам нужно оценить их форму", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.