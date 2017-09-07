Куман "очень расстроен" Уэйном Руни

Уэйн Руни Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что очень расстроен нападающим Уэйном Руни, который попался пьяным за рулем.

На прошлой неделе вокруг экс-капитана сборной Англии разгорелся скандал. Уэйн был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и теперь 18 сентября предстанет перед судом.

Придает пикантности и то обстоятельство, что Руни сел за руль после употребления спиртных напитков для того, чтобы подвести домой некую девушку.

Эта 29-летняя девушка уже дала интервью The Sun, сообщив, что поцеловалась с Уэйном, и все могло зайти намного дальше, если бы не вынужденная остановка на трассе по требованию полиции.

В этом самое время жена футболиста Колин, с которой у Уэйна есть трое детей, и которая ожидает четвертого, находилась на отдыхе. По слухам, теперь их брак находится под угрозой. В результате Руни был вынужден вести тяжелые разговоры не только с супругой, но и с руководством "Эвертона".

"Конечно, я очень расстроен ситуацией вокруг Уэйна Руни. Во вторник мы разговаривали с ним, также об этом с Уэйном разговаривал президент Билл Кенрайт. Как и в случае с любыми происшествиями дисциплинарного характера, клуб разберется с этим внутренне и в подходящее время", — цитирует Кумана The Telegraph.



Метки Куман, происшествия, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 21:00

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  1. monsieurgood 07.09.2017 21:18 # monsieurgood
    The Sun, футболисты МЮ, проститутки - «Святая Троица» Британии

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  2. chr1s8rown 07.09.2017 21:15 # chr1s8rown
    бывшых скам не бывают .

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  3. paul-shark 07.09.2017 21:12 # paul-shark
    Мдааа. Баркли, Руни. От третьей команды Ливерпуля одни проблемы.

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  4. fc-zenit 07.09.2017 21:01 # fc-zenit
    В аснл этого топаря!

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