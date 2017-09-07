Куман "очень расстроен" Уэйном Руни

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что очень расстроен нападающим Уэйном Руни, который попался пьяным за рулем.

На прошлой неделе вокруг экс-капитана сборной Англии разгорелся скандал. Уэйн был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и теперь 18 сентября предстанет перед судом.



Придает пикантности и то обстоятельство, что Руни сел за руль после употребления спиртных напитков для того, чтобы подвести домой некую девушку.



Эта 29-летняя девушка уже дала интервью The Sun, сообщив, что поцеловалась с Уэйном, и все могло зайти намного дальше, если бы не вынужденная остановка на трассе по требованию полиции.



В этом самое время жена футболиста Колин, с которой у Уэйна есть трое детей, и которая ожидает четвертого, находилась на отдыхе. По слухам, теперь их брак находится под угрозой. В результате Руни был вынужден вести тяжелые разговоры не только с супругой, но и с руководством "Эвертона".



"Конечно, я очень расстроен ситуацией вокруг Уэйна Руни. Во вторник мы разговаривали с ним, также об этом с Уэйном разговаривал президент Билл Кенрайт. Как и в случае с любыми происшествиями дисциплинарного характера, клуб разберется с этим внутренне и в подходящее время", — цитирует Кумана The Telegraph.