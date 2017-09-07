Умар Ниассе возвращен в первую команду "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман вернул в первую команду нападающего Умара Ниассе, которому не удалось покинуть "Гудисон Парк" минувшим летом.

Возглавив "ирисок" летом 2016, Куман позволил Ниассе сыграть только 45 минут в предсезонном матче. Умар был вынужден тренироваться с резервной командой, а затем отбыл в аренду в "Халл".



Минувшим летом экс-игрок московского "Локомотива" пытался найти себе новый клуб, а в заключительный день трансферного окна активно общался в "Кристал Пэлас", но все без толку. 27-летний сенегалец остался в "Эвертоне", и Куман решил его помиловать.



"Ниассе вернулся в первую команду. Сегодня он провел тренировку. Он станет еще одним вариантом на позиции нападающего".



"Нет необходимости дополнительно говорить о том, что произошло в прошлом сезоне. Я решил, что сейчас правильное время, чтобы вернуть его в первую команду. Он игрок "Эвертона", и иногда в жизни ты должен давать людям шансы", — цитирует Кумана Liverpool Echo.