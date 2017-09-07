Умар Ниассе возвращен в первую команду "Эвертона"

Умар Ниассе Наставник "Эвертона" Рональд Куман вернул в первую команду нападающего Умара Ниассе, которому не удалось покинуть "Гудисон Парк" минувшим летом.

Возглавив "ирисок" летом 2016, Куман позволил Ниассе сыграть только 45 минут в предсезонном матче. Умар был вынужден тренироваться с резервной командой, а затем отбыл в аренду в "Халл".

Минувшим летом экс-игрок московского "Локомотива" пытался найти себе новый клуб, а в заключительный день трансферного окна активно общался в "Кристал Пэлас", но все без толку. 27-летний сенегалец остался в "Эвертоне", и Куман решил его помиловать.

"Ниассе вернулся в первую команду. Сегодня он провел тренировку. Он станет еще одним вариантом на позиции нападающего".

"Нет необходимости дополнительно говорить о том, что произошло в прошлом сезоне. Я решил, что сейчас правильное время, чтобы вернуть его в первую команду. Он игрок "Эвертона", и иногда в жизни ты должен давать людям шансы", — цитирует Кумана Liverpool Echo.



Метки Куман, Ниассе, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 20:00

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  1. thespur 07.09.2017 20:38 # thespur
    Зимой к Слуцкому

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  2. blackdreamer 07.09.2017 20:32 # blackdreamer
    лукаку не выдержал конкуренции с локо топарем свалил в середняк

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  3. fc-zenit 07.09.2017 20:28 # fc-zenit
    В Локо этого топаря.

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  4. vtp 07.09.2017 20:11 # vtp
    не выдержит конкуренции, в январе уйдет

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