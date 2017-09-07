Де Бур в одном матче от увольнения из "Пэлас"

Франк Де Бур У главного тренера "Кристал Пэлас" Франка Де Бура остается всего один матч, чтобы сохранить свою работу.

Напомним, "орлы" безобразно начали новый сезон под руководством экс-наставника "Аякса" и "Интера". Подопечные Де Бура проиграли все три матча в Премьер-Лиге, не забив ни гола.

На международную паузу Франк уходил, опасаясь, что руководство клуба поспешит с его увольнением, однако пока 47-летний голландец получил отсрочку — пускай и небольшую.

Как сообщает The Telegraph, в ходе кризисных переговоров с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем Де Бур выразил готовность пойти на серьезные тактические изменения уже в ближайшем матче.

Боссы клуба с "Селхерст Парк" собираются посмотреть, как изменится игра команды во время выезда к "Бернли" в субботу. Поражение почти гарантированно будет означать увольнение Франка.

Что касается тактических изменений, что Де Бур в первую очередь подумывает отказаться от схемы с тремя защитниками и перейти на 4-3-3. Крепости обороны" орлов" должен придать и Мамаду Сако, выкупленный у "Ливерпуля".



Метки Де Бур, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. thespur 07.09.2017 19:10 # thespur
    Если это правда, (в чем я очень сомневаюсь, Периш вполне адекватный президент), то это большая глупость.
    Даже Сэму с бей-беги философией и идеальным для этого составом потребовались несколько матчей чтобы начать набирать очки, среди которых домашнее 0-4 от Сандерленда.
    Де Бур же пытается привить более комбинационный футбол "на газоне", и конечно это займет много времени. Не понимать этого просто невозможно. Никто в здравом уме не должен был ожидать от них даже среднего старта сезона. И уж тем более ставить ультиматум в один матч...так никто не делает.

    Другое дело, нужно ли прививать такой футбол. Я думаю иначе, но все же ставить ультиматум в один матч это тупость тупая. Периш был терпелив с Пардью (даже слишком), был терпелив с Сэмом, с Де Буром нужно проявить еще большую терпеливость, тем более сейчас только старт сезона.

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  2. monsieurgood 07.09.2017 19:05 # monsieurgood
    Интрига тура

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  3. largo-winch 07.09.2017 19:04 # largo-winch
    этот лоххер критиковал Клоппа за его философию и игровой стиль.
    а теперь сосёт писос в Англии
    физрук недоделанный, даже Сахо тебе подарили, чтобы не ныл.
    просто конч

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  4. sexan 07.09.2017 19:02 # sexan
    Бёрнли запросто их может ебануть... Так что Де Бур гуляет.

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