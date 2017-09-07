Де Бур в одном матче от увольнения из "Пэлас"

У главного тренера "Кристал Пэлас" Франка Де Бура остается всего один матч, чтобы сохранить свою работу.

Напомним, "орлы" безобразно начали новый сезон под руководством экс-наставника "Аякса" и "Интера". Подопечные Де Бура проиграли все три матча в Премьер-Лиге, не забив ни гола.



На международную паузу Франк уходил, опасаясь, что руководство клуба поспешит с его увольнением, однако пока 47-летний голландец получил отсрочку — пускай и небольшую.



Как сообщает The Telegraph, в ходе кризисных переговоров с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем Де Бур выразил готовность пойти на серьезные тактические изменения уже в ближайшем матче.



Боссы клуба с "Селхерст Парк" собираются посмотреть, как изменится игра команды во время выезда к "Бернли" в субботу. Поражение почти гарантированно будет означать увольнение Франка.



Что касается тактических изменений, что Де Бур в первую очередь подумывает отказаться от схемы с тремя защитниками и перейти на 4-3-3. Крепости обороны" орлов" должен придать и Мамаду Сако, выкупленный у "Ливерпуля".