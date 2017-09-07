Диего Коста договаривается о переходе в "Фенербахче"

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста пытается договориться о переходе в "Фенербахче" на правах аренды до января.

Минувшим летом "Атлетико" так и не удалось договориться о возвращении своего бывшего бомбардира, который почти три последних месяца провел в Бразилии. Клубы не сошлись по цене Косты.

Диего не желал приезжать в Лондон, где от его услуг отказались и допускают лишь до резервной команды. Таким образом, над Костой нависла угроза до Нового года остаться без игровой практики, что очень опасно в сезоне, предшествующем Чемпионату Мира.

Как стало известно Evening Standard, юрист 28-летнего испанца Рикардо Кардосо уже три дня находится с Стамбуле и пытается договориться об аренде в "Фенербахче". На согласование сделки у Косты есть время до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Турции.

Вполне может быть, что "Челси" согласится на аренду, ведь таким образом Коста сможет поддерживать форму и станет привлекательнее в глазах потенциального покупателя, коим вновь обещает стать "Атлетико" после возобновления трансферного рынка в январе.



Метки Коста, Фенербахче, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 18:00

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  1. largo-winch 07.09.2017 19:05 # largo-winch
    ахахаха Мората и Батчувайи в ЛЧ и АПЛ.
    Нападающие ТОП_КЛУБА.
    АХАХХААХ

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  2. dimamaks 07.09.2017 18:55 # dimamaks
    во дебил...

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  3. gidro-met 07.09.2017 18:27 # gidro-met
    Диего. ты молодец, успехов тебе в дальнейшем.

    Атлетико даже зимой если выкупит, то в ЛЧ то все равно уже в группе против Челси не сыграет.

    Или сыграет?)

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  4. paul-shark 07.09.2017 18:14 # paul-shark
    Какой же топер, эх.

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  5. sexan 07.09.2017 18:12 # sexan
    Да уже это всё подзаебало... Диего возвращаться не хочет, Конте он тоже не нужен. Так что пускай Диего уходит хоть в Фенер, хоть в Стяуа, хоть в Краковию... Чисто поебать куда перейдёт. Здоровья ему. Спасибо за голы.

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  6. psycho1 07.09.2017 18:09 # psycho1
    Вернулся, чтобы вновь обоссать бестолкового парика и неблагодарных болельщиков, мечтавших о том, что бразила сгноят в дубле.

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  7. fc-zenit 07.09.2017 18:07 # fc-zenit
    В Зенит эту суку!

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  8. liverfun 07.09.2017 18:03 # liverfun
    а вот и прощение и связочка с моратой

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