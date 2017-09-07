Диего Коста договаривается о переходе в "Фенербахче"
Нападающий "Челси" Диего Коста пытается договориться о переходе в "Фенербахче" на правах аренды до января.
Минувшим летом "Атлетико" так и не удалось договориться о возвращении своего бывшего бомбардира, который почти три последних месяца провел в Бразилии. Клубы не сошлись по цене Косты.
Диего не желал приезжать в Лондон, где от его услуг отказались и допускают лишь до резервной команды. Таким образом, над Костой нависла угроза до Нового года остаться без игровой практики, что очень опасно в сезоне, предшествующем Чемпионату Мира.
Как стало известно Evening Standard, юрист 28-летнего испанца Рикардо Кардосо уже три дня находится с Стамбуле и пытается договориться об аренде в "Фенербахче". На согласование сделки у Косты есть время до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Турции.
Вполне может быть, что "Челси" согласится на аренду, ведь таким образом Коста сможет поддерживать форму и станет привлекательнее в глазах потенциального покупателя, коим вновь обещает стать "Атлетико" после возобновления трансферного рынка в январе.
07.09.2017 18:00
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ахахаха Мората и Батчувайи в ЛЧ и АПЛ.
Нападающие ТОП_КЛУБА.
АХАХХААХ
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во дебил...
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Диего. ты молодец, успехов тебе в дальнейшем.
Атлетико даже зимой если выкупит, то в ЛЧ то все равно уже в группе против Челси не сыграет.
Или сыграет?)
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Какой же топер, эх.
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Да уже это всё подзаебало... Диего возвращаться не хочет, Конте он тоже не нужен. Так что пускай Диего уходит хоть в Фенер, хоть в Стяуа, хоть в Краковию... Чисто поебать куда перейдёт. Здоровья ему. Спасибо за голы.
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Вернулся, чтобы вновь обоссать бестолкового парика и неблагодарных болельщиков, мечтавших о том, что бразила сгноят в дубле.
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В Зенит эту суку!
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а вот и прощение и связочка с моратой
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