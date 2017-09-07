Диего Коста договаривается о переходе в "Фенербахче"

Нападающий "Челси" Диего Коста пытается договориться о переходе в "Фенербахче" на правах аренды до января.

Минувшим летом "Атлетико" так и не удалось договориться о возвращении своего бывшего бомбардира, который почти три последних месяца провел в Бразилии. Клубы не сошлись по цене Косты.



Диего не желал приезжать в Лондон, где от его услуг отказались и допускают лишь до резервной команды. Таким образом, над Костой нависла угроза до Нового года остаться без игровой практики, что очень опасно в сезоне, предшествующем Чемпионату Мира.



Как стало известно Evening Standard, юрист 28-летнего испанца Рикардо Кардосо уже три дня находится с Стамбуле и пытается договориться об аренде в "Фенербахче". На согласование сделки у Косты есть время до пятницы, когда закрывается трансферное окно в Турции.



Вполне может быть, что "Челси" согласится на аренду, ведь таким образом Коста сможет поддерживать форму и станет привлекательнее в глазах потенциального покупателя, коим вновь обещает стать "Атлетико" после возобновления трансферного рынка в январе.