"Ливерпуль" наградит Вудберна новым контрактом

Бен Вудберн "Ливерпуль" готовит новый контракт на значительно улучшенных условиях на День рождения своему вундеркинду Бену Вудберну.

Лишь 12 месяцев назад Вудберн заключил свой первый профессиональный контракт, рассчитанный на 12 месяцев. Однако за то время Бен добился существенного прогресса.

Еще в прошлом сезоне Вудберн дебютировал за "красных" в Премьер-Лиге, а в эту международную паузу впервые сыграл за сборную Уэльса, отметившись победным голом против молдован.

В следующем месяце Бен отметит свое 18-летие, и на юбилей воспитанник "Ливерпуля" вправе ожидать новый долгосрочный контракт, сообщает The Guardian. Ожидается, что зарплата Вудберна взлетит с 40 тысяч фунтов в год до 25 тыс. фунтов в неделю.



Метки Вудберн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. thespur 07.09.2017 18:42 # thespur
    Пацан эффективен уже на раннем возрасте, потому продлевать контракт нужно почаще. Если бы не Ливерпуль и Тоттенхэм, хз что вообще делала бы сб Англии (да, я знаю, Вудберн валлиец)

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  2. paul-shark 07.09.2017 18:13 # paul-shark
    Перспективный малый, будем посмотреть.

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  3. gerrard08 07.09.2017 17:45 # gerrard08
    По предсезонке Кент > Вудберн

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  4. ruslanliverpool 07.09.2017 17:23 # ruslanliverpool
    Ожидается, что зарплата Вудберна взлетит с 40 тысяч фунтов в год до 25 тыс. фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57160/

    офигет в 18 лет....

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  5. largo-winch 07.09.2017 17:08 # largo-winch
    ну и накуй такие большие деньги платить физдюкам. соседи даже 1 пенни не платят легенде сборной и скумчестера Руни

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