"Ливерпуль" наградит Вудберна новым контрактом
"Ливерпуль" готовит новый контракт на значительно улучшенных условиях на День рождения своему вундеркинду Бену Вудберну.
Лишь 12 месяцев назад Вудберн заключил свой первый профессиональный контракт, рассчитанный на 12 месяцев. Однако за то время Бен добился существенного прогресса.
Еще в прошлом сезоне Вудберн дебютировал за "красных" в Премьер-Лиге, а в эту международную паузу впервые сыграл за сборную Уэльса, отметившись победным голом против молдован.
В следующем месяце Бен отметит свое 18-летие, и на юбилей воспитанник "Ливерпуля" вправе ожидать новый долгосрочный контракт, сообщает The Guardian. Ожидается, что зарплата Вудберна взлетит с 40 тысяч фунтов в год до 25 тыс. фунтов в неделю.
07.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
Пацан эффективен уже на раннем возрасте, потому продлевать контракт нужно почаще. Если бы не Ливерпуль и Тоттенхэм, хз что вообще делала бы сб Англии (да, я знаю, Вудберн валлиец)
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Перспективный малый, будем посмотреть.
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По предсезонке Кент > Вудберн
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Ожидается, что зарплата Вудберна взлетит с 40 тысяч фунтов в год до 25 тыс. фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/57160/
офигет в 18 лет....
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ну и накуй такие большие деньги платить физдюкам. соседи даже 1 пенни не платят легенде сборной и скумчестера Руни
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