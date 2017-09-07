Трансферное окно в Премьер-Лиге будет закрываться до старта сезона

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за закрытие летнего трансферного окна до старта сезона. Нововведение вступит в силу уже в следующем году.

По информации Sky Sports, эту идею поддержали большинство клубов высшего английского дивизиона, однако голосование не было единодушным.



Таким образом, следующее летнее трансферное окно будет значительно короче для клубов Премьер-Лиги. Точное время закрытия рынка для покупки игроков установлено на 17 часов (по местному времени) четверга, предшествующего уикенду, в который состоится первый тур.



После закрытия трансферного окна клубы Премьер-Лиги уже не смогут покупать или брать игроков в аренду, но смогут отпускать футболистов в другие европейские лиги вплоть до 31 августа.



Подобного рода нововведение позволит клубам Премьер-Лиги избежать многих неприятных ситуаций, с которыми они столкнулись на исходе минувшего лета. Например, Виргил Ван Дейк и Филиппе Коутиньо отказались играть за "Саутгемптон" и "Ливерпуль", соответственно, а "Арсенал" едва не лишился Алексиса Санчеса.



Добавим, что клубы Футбольной Лиги тоже планируют обсудить идею о закрытии трансферного окна до старта сезона.