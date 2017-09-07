Слуцкий обещает петь, читать рэп и танцевать, если "Халл" вернется в Премьер-Лигу

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий заявил, что наслаждается работой в английском футболе и готов удивить публику, если "тигры" вернуться в Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

Минувшим летом Слуцкий стал первым российским тренером в английском футболе. Экс-наставник ЦСКА и сборной России значительно обновил состав "тигров", пригласив 13 новых игроков и отпустив 10 старых. Несмотря на сложный старт сезона Чемпионшипа, Леонид получает удовольствие от своей работы.



"Я очень счастлив здесь, потому что это приключение для меня. Поначалу нам было сложно, потому что за два последних месяца мы практически сменили три команды. Мы начинали тренироваться одной командой, но многие игроки ушли, мы продолжали тренироваться, затем многие травмировались, а за последнюю неделю мы получили пятерых новичков!"



"Однако я очень доволен игроками, которые к нам пришли. Многие из них молоды и обладают дополнительными амбициями, чтобы проявить себя, потому что в "Арсенале", "Ливерпуле" и "Челси" им было сложно получать игровое время. Каждый мотивирован, и это важно для меня", — сообщил Слуцкий Sky Sports.



Также 46-летний Слуцкий рассказал, на что он готов в случае завоевания путевки в Премьер-Лигу.



"Если мы повысимся в классе, я буду петь, читать рэп и танцевать!" — добавил Леонид Daily Mail.