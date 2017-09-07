Санти Касорла приступил к пробежкам
Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла приступил к пробежкам на тренировочном поле, но к матчам за клуб сможет вернуться только после Нового года.
Как известно, из-за проблем с правой лодыжкой Санти не играет уже 11 месяцев, в течение которых он перенес аж восемь операций.
Естественно, почти год без полноценных тренировок не прошел бесследно для физической готовности 32-летнего испанца. Касорла потерял значительную мышечную массу, которую теперь будет усиленно восстанавливать.
"Сегодня Санти совершил свою первую пробежку, так что это довольно позитивно. Его лодыжка выглядит гибкой и мобильной, и теперь остается надеяться, чтобы он избежал новых рецидивов на пути к возвращению в форму. Очень сложно прогнозировать, когда он снова будет доступен".
"Думаю, очень сложно назвать временные рамки. Точно не раньше Рождества — именно поэтому я не заявил его на Лигу Европы, но в целом я надеюсь, что после Рождества он будет доступен", — цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Independent.
07.09.2017 15:00
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Когда уже абу Диаби выздоровит и сыграет за арсенал ?
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новый санчез
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е6ать он жирный лилипут
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зимой продать накуй, сколько можно быть востановительным санаторием???
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удачи
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