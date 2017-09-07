Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла приступил к пробежкам на тренировочном поле, но к матчам за клуб сможет вернуться только после Нового года.

Как известно, из-за проблем с правой лодыжкой Санти не играет уже 11 месяцев, в течение которых он перенес аж восемь операций.



Естественно, почти год без полноценных тренировок не прошел бесследно для физической готовности 32-летнего испанца. Касорла потерял значительную мышечную массу, которую теперь будет усиленно восстанавливать.



"Сегодня Санти совершил свою первую пробежку, так что это довольно позитивно. Его лодыжка выглядит гибкой и мобильной, и теперь остается надеяться, чтобы он избежал новых рецидивов на пути к возвращению в форму. Очень сложно прогнозировать, когда он снова будет доступен".



"Думаю, очень сложно назвать временные рамки. Точно не раньше Рождества — именно поэтому я не заявил его на Лигу Европы, но в целом я надеюсь, что после Рождества он будет доступен", — цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Independent.