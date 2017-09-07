Санти Касорла приступил к пробежкам

Санти Касорла Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла приступил к пробежкам на тренировочном поле, но к матчам за клуб сможет вернуться только после Нового года.

Как известно, из-за проблем с правой лодыжкой Санти не играет уже 11 месяцев, в течение которых он перенес аж восемь операций.

Естественно, почти год без полноценных тренировок не прошел бесследно для физической готовности 32-летнего испанца. Касорла потерял значительную мышечную массу, которую теперь будет усиленно восстанавливать.

"Сегодня Санти совершил свою первую пробежку, так что это довольно позитивно. Его лодыжка выглядит гибкой и мобильной, и теперь остается надеяться, чтобы он избежал новых рецидивов на пути к возвращению в форму. Очень сложно прогнозировать, когда он снова будет доступен".

"Думаю, очень сложно назвать временные рамки. Точно не раньше Рождества — именно поэтому я не заявил его на Лигу Европы, но в целом я надеюсь, что после Рождества он будет доступен", — цитирует главного тренера "канониров" Арсена Венгера The Independent.



Метки Арсенал, Касорла, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 855

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Последние комментарии:




  1. cfc000000 07.09.2017 15:55 # cfc000000
    Когда уже абу Диаби выздоровит и сыграет за арсенал ?

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  2. hammersmith 07.09.2017 15:26 # hammersmith
    новый санчез

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  3. recyjoed 07.09.2017 15:20 # recyjoed
    е6ать он жирный лилипут

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  4. parlor3 07.09.2017 15:20 # parlor3
    зимой продать накуй, сколько можно быть востановительным санаторием???

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  5. mancunia-planet 07.09.2017 15:10 # mancunia-planet
    удачи

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