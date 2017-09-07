Венгер уверен, что Санчес вернется на пик формы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его нападающий Алексис Санчес вернется на пик формы после несостоявшегося перехода в "Манчестер Сити", а также в очередной раз призвал пораньше закрывать летнее трансферное окно.

В заключительный день лета Санчес был в шаге от ухода с "Эмирейтс", однако Тома Лемар, которого "канониры" присмотрели ему на замену, предпочел остаться в "Монако".



По слухам, 28-летний чилиец остался глубоко расстроен несостоявшимся переходом, однако Венгер не переживает за своего подопечного. Также Арсен видит в случившемся еще один повод, чтобы закрывать трансферное окно до старта сезона.



"Он очень быстро вернется к своей лучшей игре. Трансферный период окончен, и на протяжении его многое происходило. Очень сложно говорить об этом, потому что Лемар сейчас в "Монако", и его фокус там, а Санчес здесь, и его фокус здесь".



"Многое произошло в последнюю секунду, о чем я жалею. Именно поэтому я считаю, что пришло время изменить правила и закрывать окно до старта чемпионата".



"У игроков нет ясности. Остаются они или уходят? Некоторых из них дергают в день, когда играет их команда. Это некомфортно, и каждый тренер в лиге согласился бы избавить себя от этого к старту сезона. Нельзя обладать в раздевалке игроками, которые там только наполовину", — цитирует Венгера BBC.