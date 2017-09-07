Покупку Мюллера обдумывают "Челси" и "Арсенал"

"Челси" и "Арсенал" готовы возобновить интерес к нападающему "Баварии" Томасу Мюллеру, чье будущее в Мюнхене находится под вопросом.

Минувшим летом за ситуацией вокруг будущего Мюллера следили сразу три гранда Премьер-Лиги - "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже завершили интерес к Томасу, а вот клубы из Лондона по-прежнему раздумывают над приглашением 28-летнего нападающего.



Еще в прошлом сезоне Мюллер выражал недовольство тем, как его использует на футбольном поле главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти. На старте этого Томас и вовсе заявил, что при итальянце его лучшие качества больше не востребованы.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" и "Арсенал" ждут развития событий. Если Мюллер продолжит сидеть на скамейке, клубы могут выдвинуть свои предложения уже в зимнее трансферное окно.