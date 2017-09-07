Покупку Мюллера обдумывают "Челси" и "Арсенал"

Томас Мюллер "Челси" и "Арсенал" готовы возобновить интерес к нападающему "Баварии" Томасу Мюллеру, чье будущее в Мюнхене находится под вопросом.

Минувшим летом за ситуацией вокруг будущего Мюллера следили сразу три гранда Премьер-Лиги - "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже завершили интерес к Томасу, а вот клубы из Лондона по-прежнему раздумывают над приглашением 28-летнего нападающего.

Еще в прошлом сезоне Мюллер выражал недовольство тем, как его использует на футбольном поле главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти. На старте этого Томас и вовсе заявил, что при итальянце его лучшие качества больше не востребованы.

Как сообщает Daily Mirror, "Челси" и "Арсенал" ждут развития событий. Если Мюллер продолжит сидеть на скамейке, клубы могут выдвинуть свои предложения уже в зимнее трансферное окно.




Метки Арсенал, Бавария, Мюллер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. bluebload 07.09.2017 14:00 # bluebload
    Мюллер или Агуэро ? Хмм , по-моему выбор очевиден

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  2. pautinho 07.09.2017 13:43 # pautinho
    Арсенал — самая думающая команда АПЛ.

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  3. paul-shark 07.09.2017 13:40 # paul-shark
    >Челси и Арсенал
    >Мюллер

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  4. aliadiere 07.09.2017 13:20 # aliadiere
    Фото - когда возле тебя прошел лузерхуец

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  5. staryi-eblan 07.09.2017 13:15 # staryi-eblan
    Фото - когда узнал, что тобой интересуется Чесли

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  6. kontorres 07.09.2017 13:09 # kontorres
    вряд ли где нибудь еще заиграет, его как и Клозе с подольским футболка сборной Германий окрыляет
    пусть к гг идет

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  7. farot 07.09.2017 13:08 # farot
    не нужен

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