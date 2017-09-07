Покупку Мюллера обдумывают "Челси" и "Арсенал"
"Челси" и "Арсенал" готовы возобновить интерес к нападающему "Баварии" Томасу Мюллеру, чье будущее в Мюнхене находится под вопросом.
Минувшим летом за ситуацией вокруг будущего Мюллера следили сразу три гранда Премьер-Лиги - "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже завершили интерес к Томасу, а вот клубы из Лондона по-прежнему раздумывают над приглашением 28-летнего нападающего.
Еще в прошлом сезоне Мюллер выражал недовольство тем, как его использует на футбольном поле главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти. На старте этого Томас и вовсе заявил, что при итальянце его лучшие качества больше не востребованы.
Как сообщает Daily Mirror, "Челси" и "Арсенал" ждут развития событий. Если Мюллер продолжит сидеть на скамейке, клубы могут выдвинуть свои предложения уже в зимнее трансферное окно.
07.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Мюллер или Агуэро ? Хмм , по-моему выбор очевиден
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Арсенал — самая думающая команда АПЛ.
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>Челси и Арсенал
>Мюллер
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Фото - когда возле тебя прошел лузерхуец
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Фото - когда узнал, что тобой интересуется Чесли
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вряд ли где нибудь еще заиграет, его как и Клозе с подольским футболка сборной Германий окрыляет
пусть к гг идет
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не нужен
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