"Дилдо-братья" подадут в суд на "Спортинг"

Дэвид Салливан и Дэвид Голд "Вест Хэм" собирается подать в суд на президента "Спортинга" Бруно Де Карвалью, который назвал владельцев лондонского клуба Дэвида Голда и Дэвида Салливана "Дилдо-братьями".

Напомним, после закрытия летнего трансферного окна между "Вест Хэмом" и "Спортингом" разразился настоящий скандал по поводу несостоявшегося перехода полузащитника Вильяма Карвалью.

Объясняя, почему "молотобойцы" остались без усиления в опорной зоне, Салливан говорил, что предложение его клуба было отклонено, а когда "Спортинг" обратился в последний момент и предложил выкупить Карвалью по изначальной цене, то у "Вест Хэма" просто не было времени, чтобы провести медицинское обследование и оценить состояние игрока.

Клуб из Лиссабона немедленно отреагировал на это оправдание, обвинив Салливана во лжи. А спортивный директор "Спортинга" Нуну Саравия в Фейсбуке назвал Дэвида "лжецом" и "паразитом".

Обвинения Саравии Салливан назвал "чепухой", чем навлек на себя еще более яростный гнев "Спортинга". На сей раз с оскорблениями выступил президент "Спортинга" Де Карвалью, назвал владельцев лондонского клуба "Дилдо-братьями".

Как сообщает Daily Mirror, теперь Салливан и его бизнес-партнер Голд собираются подать иск на своих коллег из Лиссабона о защите чести и достоинства.



Метки Вест Хэм, Карвалью, Салливан, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2823

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 07.09.2017 13:43 # muaxaxaxa
    Азазахах)) Неплохо-неплохо)

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  2. supernurbek 07.09.2017 13:26 # supernurbek
    Братья с игрушками!

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  3. farot 07.09.2017 12:57 # farot
    норм Челси в этом году задал тренд на судебные иски

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  4. second005 07.09.2017 12:57 # second005
    На фото, должен быть Венгер со своим хозяином Кроенке

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  5. akadam 07.09.2017 12:53 # akadam
    mihajlo нарвется, что иск предъявят и к faplу.

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  6. rap-woiska 07.09.2017 12:52 # rap-woiska
    аахахаха

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  7. us2ivb 07.09.2017 12:49 # us2ivb
    О Господи, когда эти клоуны перестанут позорить Вест Хэм и Английский футбол в целом?

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  8. fupler 07.09.2017 12:38 # fupler
    тогда и на фаплю заодно!

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  9. narcot 07.09.2017 12:28 # narcot
    странно, что не селман со своим ёбырем

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  10. electric 07.09.2017 12:15 # electric
    Странно что на фото не внегре с кроенке.

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  11. sellman 07.09.2017 12:15 # sellman
    Я на вас, сучары местные слаборазвитые умственно, тоже в суд подам за постоянные оскорбления и угрозы.

    Будете нюхать парашу, т.к. заплатить штраф за оскорбление личности у вас попросту не хватит денег, нищеброды мамкины

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  12. francois 07.09.2017 12:08 # francois
    "- Где это? Где доказательства? Сейчас Салливан говорит об официальных предложениях. У меня были предложения о трансферах практически по каждому футболисту "Спортинга".

    Болельщики "Вест Хэма", спрашивайте с Голда и Салливана, с этих дилдо-братьев. Я не собирался ничего им дарить. Этим обиженным девственникам… Мы должны рассказать правду, - сказал президент португальского клуба, слова которого приводит английская пресса."

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  13. sexan 07.09.2017 12:08 # sexan
    Ну этот Карвалью нарвался.

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  14. kontorres 07.09.2017 12:07 # kontorres
    тушите свет..

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  15. osprey 07.09.2017 12:06 # osprey
    Ахахаха

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  16. reddevil13 07.09.2017 12:01 # reddevil13
    Совсем е6анулись там

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  17. recyjoed 07.09.2017 12:01 # recyjoed
    Хорошо еще пенсами не назвал

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