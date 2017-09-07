"Дилдо-братья" подадут в суд на "Спортинг"
"Вест Хэм" собирается подать в суд на президента "Спортинга" Бруно Де Карвалью, который назвал владельцев лондонского клуба Дэвида Голда и Дэвида Салливана "Дилдо-братьями".
Напомним, после закрытия летнего трансферного окна между "Вест Хэмом" и "Спортингом" разразился настоящий скандал по поводу несостоявшегося перехода полузащитника Вильяма Карвалью.
Объясняя, почему "молотобойцы" остались без усиления в опорной зоне, Салливан говорил, что предложение его клуба было отклонено, а когда "Спортинг" обратился в последний момент и предложил выкупить Карвалью по изначальной цене, то у "Вест Хэма" просто не было времени, чтобы провести медицинское обследование и оценить состояние игрока.
Клуб из Лиссабона немедленно отреагировал на это оправдание, обвинив Салливана во лжи. А спортивный директор "Спортинга" Нуну Саравия в Фейсбуке назвал Дэвида "лжецом" и "паразитом".
Обвинения Саравии Салливан назвал "чепухой", чем навлек на себя еще более яростный гнев "Спортинга". На сей раз с оскорблениями выступил президент "Спортинга" Де Карвалью, назвал владельцев лондонского клуба "Дилдо-братьями".
Как сообщает Daily Mirror, теперь Салливан и его бизнес-партнер Голд собираются подать иск на своих коллег из Лиссабона о защите чести и достоинства.
07.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Азазахах)) Неплохо-неплохо)
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Братья с игрушками!
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норм Челси в этом году задал тренд на судебные иски
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На фото, должен быть Венгер со своим хозяином Кроенке
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mihajlo нарвется, что иск предъявят и к faplу.
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аахахаха
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О Господи, когда эти клоуны перестанут позорить Вест Хэм и Английский футбол в целом?
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тогда и на фаплю заодно!
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странно, что не селман со своим ёбырем
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Странно что на фото не внегре с кроенке.
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Я на вас, сучары местные слаборазвитые умственно, тоже в суд подам за постоянные оскорбления и угрозы.
Будете нюхать парашу, т.к. заплатить штраф за оскорбление личности у вас попросту не хватит денег, нищеброды мамкины
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"- Где это? Где доказательства? Сейчас Салливан говорит об официальных предложениях. У меня были предложения о трансферах практически по каждому футболисту "Спортинга".
Болельщики "Вест Хэма", спрашивайте с Голда и Салливана, с этих дилдо-братьев. Я не собирался ничего им дарить. Этим обиженным девственникам… Мы должны рассказать правду, - сказал президент португальского клуба, слова которого приводит английская пресса."
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Ну этот Карвалью нарвался.
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тушите свет..
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Ахахаха
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Совсем е6анулись там
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Хорошо еще пенсами не назвал
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