"Дилдо-братья" подадут в суд на "Спортинг"

"Вест Хэм" собирается подать в суд на президента "Спортинга" Бруно Де Карвалью, который назвал владельцев лондонского клуба Дэвида Голда и Дэвида Салливана "Дилдо-братьями".

Напомним, после закрытия летнего трансферного окна между "Вест Хэмом" и "Спортингом" разразился настоящий скандал по поводу несостоявшегося перехода полузащитника Вильяма Карвалью.



Объясняя, почему "молотобойцы" остались без усиления в опорной зоне, Салливан говорил, что предложение его клуба было отклонено, а когда "Спортинг" обратился в последний момент и предложил выкупить Карвалью по изначальной цене, то у "Вест Хэма" просто не было времени, чтобы провести медицинское обследование и оценить состояние игрока.



Клуб из Лиссабона немедленно отреагировал на это оправдание, обвинив Салливана во лжи. А спортивный директор "Спортинга" Нуну Саравия в Фейсбуке назвал Дэвида "лжецом" и "паразитом".



Обвинения Саравии Салливан назвал "чепухой", чем навлек на себя еще более яростный гнев "Спортинга". На сей раз с оскорблениями выступил президент "Спортинга" Де Карвалью, назвал владельцев лондонского клуба "Дилдо-братьями".



Как сообщает Daily Mirror, теперь Салливан и его бизнес-партнер Голд собираются подать иск на своих коллег из Лиссабона о защите чести и достоинства.