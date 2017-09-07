Варди допускает свой уход из "Лестера"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что все еще допускает свой уход в топ-клуб.

Летом 2016 года Варди, удивив многих, отклонил выгодное предложение из "Арсенала" и остался на "Кинг Пауэр", хотя уже не смог вернуться к той форме, что демонстрировал в чемпионском для "лис" предыдущем сезоне.



В январе игроку сборной Англии исполнится 31, однако он по-прежнему полон амбиций и по-прежнему мечтает о трофеях, допуская свой уход из "Лестера".



"Я хочу выиграть как можно больше. Я не хочу, чтобы медаль Премьер-Лиги была единственной в моем ящике дома, оставляя трофейный кабинет из стекла пустым. Я хочу выиграть как можно больше. Я связан контрактом с "Лестером", и мы еще посмотрим, как далеко сможем зайти. Кто знает, что случится в будущем?"



"Я сам решил отказать "Арсеналу". Но если поступит другое предложение, которое меня заинтересует, то я взвешу все плюсы и минусы. Однако, нет: отказ "Арсеналу" не означает, что я не готов рассмотреть другие предложения".



"Да, "Арсенал" выиграл Кубок Англии. Но ведь это не Премьер-Лига, не так ли? Поэтому, думаю, для меня это абсолютно нормально. Я никогда ни о чем не жалею", — цитирует Варди The Telegraph.