Варди допускает свой уход из "Лестера"

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что все еще допускает свой уход в топ-клуб.

Летом 2016 года Варди, удивив многих, отклонил выгодное предложение из "Арсенала" и остался на "Кинг Пауэр", хотя уже не смог вернуться к той форме, что демонстрировал в чемпионском для "лис" предыдущем сезоне.

В январе игроку сборной Англии исполнится 31, однако он по-прежнему полон амбиций и по-прежнему мечтает о трофеях, допуская свой уход из "Лестера".

"Я хочу выиграть как можно больше. Я не хочу, чтобы медаль Премьер-Лиги была единственной в моем ящике дома, оставляя трофейный кабинет из стекла пустым. Я хочу выиграть как можно больше. Я связан контрактом с "Лестером", и мы еще посмотрим, как далеко сможем зайти. Кто знает, что случится в будущем?"

"Я сам решил отказать "Арсеналу". Но если поступит другое предложение, которое меня заинтересует, то я взвешу все плюсы и минусы. Однако, нет: отказ "Арсеналу" не означает, что я не готов рассмотреть другие предложения".

"Да, "Арсенал" выиграл Кубок Англии. Но ведь это не Премьер-Лига, не так ли? Поэтому, думаю, для меня это абсолютно нормально. Я никогда ни о чем не жалею", — цитирует Варди The Telegraph.



Метки Арсенал, Варди, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2017 11:00

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  1. kaseta 07.09.2017 11:23 # kaseta
    Ипать новость

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  2. lfcmikki14 07.09.2017 11:11 # lfcmikki14
    К пенсам его, изи головоеба на банку усадит.

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  3. rawthang 07.09.2017 11:10 # rawthang
    Норм окропил орсеноль и всех мочепитов

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  4. paul-shark 07.09.2017 11:04 # paul-shark
    Хотел было написать в лфк его, но посмотрел на возраст и чёт...

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