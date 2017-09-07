"Манчестер Сити" готов подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который только накануне обвинил клуб с "Этихад" в финансовом допинге.

В среду Тебас разразился гневной критикой в адрес "Сити" и ПСЖ, которые за последние несколько лет потратили чуть меньше двух миллиардов фунтов на приглашение новичков. По мнению Тебаса, эти клубы разрушают футбол, пользуясь богатством владельцев.



Вдобавок Тебас обвинил "Сити" в заниженной стоимости игроков, отправленных этим летом в "Жирону", испанский фарм-клуб "горожан". Хавьер уверен: это было сделано для того, чтобы вписаться в установленный лигой потолок зарплат.



Как сообщает Daily Mirror, "Сити" отрицает претензии Тебаса: в клубе уверены, что президент Ла Лиги дезинформирован и вводит всех в заблуждение. Более того, "горожане" уже посоветовались с юристами на предмет судебного иска.