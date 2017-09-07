"Сити" готов подать в суд на президента Ла Лиги
"Манчестер Сити" готов подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который только накануне обвинил клуб с "Этихад" в финансовом допинге.
В среду Тебас разразился гневной критикой в адрес "Сити" и ПСЖ, которые за последние несколько лет потратили чуть меньше двух миллиардов фунтов на приглашение новичков. По мнению Тебаса, эти клубы разрушают футбол, пользуясь богатством владельцев.
Вдобавок Тебас обвинил "Сити" в заниженной стоимости игроков, отправленных этим летом в "Жирону", испанский фарм-клуб "горожан". Хавьер уверен: это было сделано для того, чтобы вписаться в установленный лигой потолок зарплат.
Как сообщает Daily Mirror, "Сити" отрицает претензии Тебаса: в клубе уверены, что президент Ла Лиги дезинформирован и вводит всех в заблуждение. Более того, "горожане" уже посоветовались с юристами на предмет судебного иска.
07.09.2017 10:00
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Да всем и так понятно что МС и ПСЖ - ничто без своих шейхов. Так что тут судись, не судись - ничего уже не изменить.
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Испанцы чувствуют что в скором времени (ближ. 3 года) доминировать будут уже не Реал и Барса, а Сити и ПСЖ, вот и паникуют. Уверен, заставим заткнуться этих стариков, как только начнут выражать недовольство.
Все-таки руководство у нас очень влиятельное, не то что синяя помойка chelsea, которая не может выиграть суд у своей медсестры.
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